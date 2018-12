Año Nuevo 2019: Salen trusas amarillas con frases pícaras | FOTOS

Las trusas amarillas, principal cábala del Año Nuevo, despertó más la ‘chispa’ de los comerciantes y la demanda del público por las ocurrentes frases que lucen las prendas íntimas.



‘Pídeme tu regalo’; ‘Quiero más (plata)’; ‘Si no me acuerdo, no pasó’; ‘En mi cerradura no entra tu llave’ y ‘Me tratas como reina, soy tu princesa y el anillo pa’ cuando’ se lee en trusas amarillas que son la novedad en tiendas, galerías y hasta calles de Gamarra y Mercado Central.



“Hay para jovencitas, para doñitas y varones. Calzones, hilos dentales, c alzoncillos, bóxers, sostenes, baby dolls... todo en amarillo de la suerte, verde del dinero y rojo del amor”, dijo a Trome la comerciante Yosy Evaristo, en la cuadra seis del jirón Andahuaylas, en el Mercado Central.



SE VACILAN

Para los más osados, trusas con frases ‘Contigo dan ganas de todo’; ‘Sé que soy sexy’; ‘Dame tu cositaaa. Ay, toma’; ‘Estoy Mamani’ o ‘Demuéstrenlo pues, imbéciles, encuentren algo’.



“Son diseños sexis con mensajes pícaros, unos un poco atrevidos, pero la gente se vacila y llevan hasta provincia”, indicó Marita, vendedora venezolana en el jirón América, en Gamarra.



“El amarillo trae buena suerte y la gente lo sabe”, dijo otra comerciante.



SEPA QUE...

-Tienen adorno de encaje, símbolo de dinero, corazones, billetes, copas o uvas.



-Para ellos: Modelo trompita y bóxer que muestra billetera vacía, al lado fajo de dólares y frase ‘Lo que gano no me alcanza. Necesito más dinero. ¡Estoy chihuán!’.



-Trusas desde 3 x 10 soles; hilo dental a 3 x 8 soles, bóxers a 5, brassieres a 15, baby dolls a 30.



-Para niños: De 3 x 8 soles, con dibujo de unicornio, Frozen, Hombre Araña, Avengers y otros.