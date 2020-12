A pocos días de las celebraciones por la llegada del año 2021, la Policía Nacional informó que ya ha identificado fiestas clandestinas que se promocionan en redes sociales, pese a las restricciones establecidas para evitar el avance del coronavirus (COVID-19).

En declaraciones a Latina, el jefe de la región policial Lima, Jorge Angulo, indicó que el plan que ha diseñado la institución busca prevenir que estas fiestas inicien. Precisó que en las intervenciones participarán también personal de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de serenos de diferentes municipios distritales.

“Para este Año Nuevo las autoridades estamos haciendo una planificación para que estas reuniones no se realicen. Seremos firmes en el cumplimiento, no consentiremos que se inicien. Tenemos todo un dispositivo para identificar los lugares, pedimos a la población que no sean irresponsables”, aseveró.

“Todos los distritos tienen la mismo atención y pueden ser intervenidos, están advertidas las personas que quieren organizar las fiestas. Ya tenemos identificadas fiestas que se están promoviendo en redes sociales, estamos haciendo seguimiento para intervenir y que no lleguen a comenzar”, agregó.

Al ser consultado sobre el balance de las intervenciones realizadas durante Navidad, Angulo reveló que se detuvo a un total de 440 personas por participar en reuniones y fiestas clandestinas.

Según las normas dadas por el Gobierno, están prohibidas las reuniones sociales y familiares con la finalidad de prevenir contagios del nuevo coronavirus. Además, el horario de inmovilización obligatoria está vigente desde las 11 p. m. hasta las 4 a. m. en todo el país.