La cercanía del Año Nuevo activó más ‘la chispa’ de los comerciantes y de la demanda del público por las trusas amarillas, infaltables cábalas que inclusive tienen grabadas ocurrentes y pícaras frases como ‘No somos nada, pero nos damos todo’, además de otras en torno a la dieta de Melisa, la dieta del gato y, también con imagen de billetes de dólares, de uvas y del zorrito Run Run.

Así, calzones, tangas, ‘cacheteros’, bikinis, hilos dentales, calzoncillos y boxers, con el predominio del color amarillo, acaparan tiendas, galerías y algunas calles del Mercado Central.

Comerciantes 'rayan' con la venta de calzones amarillos de ocurrentes frases para recibir al 2022. (Trome / Isabel Medina)

‘100% FIEL, NO INSISTIR’

“Tenemos clásicos de color entero, sobre todo amarillo, rojo y verde, también lencería con encaje, pero estos días de Año Nuevo la gente quiere alegrarse, de alguna manera botar el estrés con alguna broma u ocurrencia, por eso piden las trusas con mensajes pícaros. Las jovencitas, las doñitas y también los varones llevan su modelito para regalo o incluso para sí mismos”, dijo a Trome la joven comerciante Jossy Evaristo, quien con amabilidad atiende cada pedido de colores, modelo y talla que le pide su clientela en su tienda del jirón Andahuaylas 640.

Allí encontrará, por ejemplo: calzoncitos con frases ‘la dieta de Melissa, la que termina y no te avisa’, ‘Soltera y entera, pero no para cualquiera’, ‘100% fiel, no insistir’, ‘Fui honesta y leal’, ‘Ya me cansé de ti, el otro es más cariñoso’, ‘No somos nada, pero nos damos todo’, ‘La vida es de metas, mientras más metas mejor’, y en modelo ‘tres al hilo’: tanguita tricolor (rojo, verde y amarillo).

DEL GATO Y DE RUN RUN

La producción de estas prendas íntimas está en Gamarra, donde hasta las paredes de los negocios sirven de exhibidor. También el comercio informal acapara pistas y veredas, con rumas de esta mercadería con su tonalidad amarilla.

“Además de las trusas con frase de ‘la dieta de Melissa’, llevan las de ‘la dieta del gato: era cachudo hace rato’. Incluso las compran para venderlas en provincias. Otros buscan lencería más sexy y compran tangas, hilos y semihilos en modelos ‘siempre lista’ o ‘quita mirado’. Y para los varones hemos tenido boxer y calzoncillos con dibujo del zorrito Run Run pero se acabó rápido, ahora están llevando los de figura del dólares, para atraerlos, por lo caro que ha estado casi todo el año”, dijo la comerciante Lucy Tarrillo, de Comercial Lucy, en Gamarra. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

► Salen en todas las tallas incluso extragrandes (XXX) para gorditas.

► Para niños hay con diseño de personajes de moda como el Hombre araña y muñequitas Lol.

► Algunos modelos de algodón los venden a 3 x 10 soles, 3 x12 soles y los boxer a 8 soles.

► También venden trusas de encaje con perlitas, sostenes, calzones faja y baby dolls... especialmente de color rojo o amarillo.

Comerciantes 'rayan' con la venta de calzones amarillos de ocurrentes frases para recibir al 2022. (Trome / Isabel Medina)