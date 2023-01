Este domingo comienza el nuevo año lunar para la astrología oriental y los amantes de esta tradición lo celebrarán a lo grande. No obstante, si no conoces mucho sobre esta cultura te debes haber preguntado por qué este Año Nuevo Chino se da inicio recién el 22 de enero y no el 1 de enero, si es el primer día del año calendario. A continuación te explicaremos la razón.

Cada año corresponde a un animal y este año será el Año del Conejo de Agua, motivo por el que millones de personas festejarán el inicio de este nuevo ciclo, en una celebración que se prolongará por 15 días .

¿POR QUÉ EL AÑO NUEVO CHINO COMIENZA EL 22 DE ENERO Y NO EL 1 DE ENERO?

Los años chinos se contabilizan según el calendario lunar-solar integrado (Yinyangli), también conocido como calendario agrícola, que abarca el movimiento de la Luna y también el del Sol.

Los juerguistas asisten a un desfile durante la celebración del Año Nuevo chino en La Haya, Holanda, el 21 de enero de 2023. (Foto: AFP)

Según explica el Hong Kong Observatory, el año tropical y el mes sinódico son los elementos básicos del calendario agrícola. Un año tropical es el tiempo que transcurre desde un equinoccio de primavera hasta el siguiente, que son 365,2 días (365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos).

Por su parte, el tiempo entre dos apariciones sucesivas de Luna nueva o Luna llena se denomina mes sinódico y equivale a 29,5306 días (29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos).

Por tanto, solo hay 354,3 días en 12 meses sinódicos, más de 10 días menos que un año tropical (365,2 días). De ahí que la fecha del Año Nuevo Chino, que este año es el 22 de enero coincidiendo con el primer mes lunar, no coincida con la de otros calendarios.

¿CUÁNTO DURA ESTE AÑO NUEVO CHINO?

Según explica el Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás, a diferencia del calendario occidental, basado en un calendario solar, el calendario oriental chino se basa en un calendario lunisolar; es decir, la fecha indica tanto la fase de la luna como de la época del año solar.

Vale precisar que esta institución apunta que el calendario lunar chino es el registro cronológico “más largo de la historia”, pues el primer ciclo del zodíaco se introdujo en el año 2637 antes de Cristo. Además, el calendario se divide en ciclos completos y simples. Un ciclo entero dura 60 años, que se subdividen en ciclos simples de 12 años. Actualmente nos encontramos en el ciclo 78, que comenzó en 1984 y finalizará en febrero de 2044.

La celebración dura 15 días del 22 al 29 de enero. En China se suman las danzas de dragones y decoraciones pintadas de rojo (Foto: Getty)

De acuerdo con la tradición basada en el calendario lunar, este año del conejo arranca el 22 de enero de 2023 y termina el 9 de febrero de 2024 para dar paso al que será el año del dragón. Si 2022 fue el año del tigre, este 2023 se celebra el año del conejo de agua, que corresponde con el año 4721 según su propio calendario, como lo explica el Instituto Confucio de Madrid.