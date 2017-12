Año Nuevo: Sale piñata de Aldo Proietto, el comentarista argentino que insultó a Paolo Guerrero [FOTOS]

Los peruanos se alistan para cerrar este 2017, que ha traído alegrías, emociones y sinsabores, por lo que las piñatas ‘más pedidas’ de fin de año representan a los personajes más polémicos.



Trome acudió al ‘Mercado Central’, imperio de las piñatas, donde encontró que incluso venden las del periodista argentino Aldo Proietto, quien acusó a Paolo Guerrero de drogadicto y lo llamó ‘falopero’ por el ‘resultado analítico adverso’.



“Ya se confirmó que Guerrero no se drogó y celebramos que irá al Mundial, pero no olvidamos a los que lo difamaron, como ese soberbio argentino que ni se ha disculpado”, dijo Arturo Buques, dueño de ‘Novedades Arturo’, de la cuadra 5 del jirón Andahuaylas.



La piñata de Proietto dice: ‘ Guerrero, un falopero’, ‘Ahora me denunciará por 100 millones, ja, ja, ja’.



Periodista argentino Aldo Proietto tuvo duro calificativo contra Paolo Guerrero: "Es un falopero"

En ‘Piñatería Julia’, de la cuadra 8 del jirón Andahuaylas, también salen nuevas piñatas del chileno Arturo Vidal con frases como: ‘Seré llorón, pero no coquero’, ‘De la primera fase no pasan. La suerte no da para tanto’.



“También se llevan la de Yordy, con frase ‘Por imb... me quedé sin Mundial’. Son piñatas de personajes a los que la gente les quiere dar duro con el mazo”, dijeron.



Y para celebrar, entre las más pedidas: las de Gareca, Guerrero, Cuevita y otros ‘tigres’ de nuestra selección. (Isabel Medina)

Sale piñata en forma de bombo alusiva a la Selección Peruana. Será una de las más pedidas en Año Nuevo. (Foto: Isabel Medina / Trome)

Salen gorros de Paolo Guerrero, Foquita Farfán, Carrrillo y muchos seleccionados más, para celebrar el Año Nuevo. (Foto: Isabel Medina / Trome)

Sale piñata de Yordy, con la frase 'Por imb.... me quedé sin Mundial'. Será una de las más pedidas en Año Nuevo. (Foto: Isabel Medina / Trome)

