Peruano que se respeta. En un triciclo con unos timbales, bongós, caja vallenata y un cajón, el trujillano Diego De Ugarriza Cedrón (45), conocido como ‘Chucky Percusión’, recorre las principales calles y avenidas del distrito de Miraflores con un espectacular penacho de indio americano brindando a turistas y vecinos un show de electrocumbia, panchangas y merengues. Suele tocar afuera de la Huaca Pucllana y otros espacios miraflorinos, donde las personas lo llaman cariñosamente ‘El Apache’.

Su talento para llevar el ritmo en las melodías es reconocido por extranjeros, que son sorprendidos por su habilidad para tocar los instrumentos de percusión. Inició en la música en el año 2000, mostrando su arte en diferentes discotecas y locales de Lima y provincias, y debido a la pandemia ahora brinda un show musical en pleno corazón de Miraflores.

Artista usa un menacho de indio americano y conduce un triciclo, donde lleva timbales y cajón

“Empecé tocando en Máncora, y cuando perdí un poco la vergüenza ya me aventé a mostrar mi talento en Lima. Llevo el penacho por un tema de respeto y transmitir algo de cultura de los nativos americanos, quiero que no solo disfruten de mi música, sino dejarles un mensaje de paz”, comenta el artista.

Cultura viene de familia

Su amor por el arte viene de familia. De Ugarriza es bisnieto de Rosa Mercedes Ayarza de Morales, gran compositora y cultora de la música criolla, que fue incluida en el homenaje ‘Mujeres del Bicentenario’ a Chabuca Granda, Alicia Maguiña, Serafina Quinteras y Victoria Santa Cruz, por el Bicentenario de nuestro país.

Los penachos también fueron usados por los aimaras, aunque, sus plumas eran más pequeñas que la de los nativos de Estados Unidos

Conozca al ‘Maestro Roshi de la salsa’, que es toda una sensación en TikTok

Vecino del Rímac es conocido como el 'Maestro Rochi de la Salsa'

Peruano que se respeta. Esta es una saga nueva de Dragón Ball. No fue necesaria aplicar la técnica del ‘Kame Hame Ha’ o buscar las Siete Esferas del Dragón, sino poner a bailar salsa al querido ‘Maestro Roshi’, que demostró tener un buen ritmo y saoco. Para el lente de Trome, el psicólogo José Luis Pollera (52), conocido en el ambiente salsero como ‘Maestro Roshi’, se caracterizó como este querido personaje del anime asiático, y se puso a bailar una cubanada junto a la bailarina profesional Betzabe Escobedo en plena Plaza San Martín de Porres, en el Centro de Lima.

Pollera tiene más de 20 años bailando en diversos escenarios de la capital. Su talento le ha llevado a ganar varias competencias de salsa y ahora último goza de cierta popularidad en TikTok por su parecido con el maestro de Gokú. “No sabía que existía un ‘Maestro Roshi’, recién vi el personaje hace un mes y me causó gracia. Lo tomó con humor las bromas y comentarios que me hacen, la vida está para reír y pasarla bien con los amigos”, comentó.

Agrega que en su barrio, en el Rímac, los transeúntes y choferes lo reconocen y lo llaman ‘Maestro Roshi’. “En las calles, me reconocen y me llaman Maestro Roshi o Señor Roshi; o, cuando voy a pasear el perro o comer una hamburguesa, me dicen ‘Maestro Roshi’ y me piden fotos”, cuenta.

Su popularidad en las redes sociales, lo llevó a ser convocado para participar en la grabación del videoclip del Orquesta Araye, que presentará el video en Europa y Estados Unidos. Esta experiencia lo ha motivado a impulsar en un futuro una escuela de salsa. “Capaz, lo llame, escuela del Maestro Roshi”, bromea.

