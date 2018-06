Apafas rechazan huelga de maestros convocada para este 18 de junio por dirigente Pedro Castillo

No quieren que los niños vuelvan a perder clases. Diversas agrupaciones de padres de familia expresaron su rechazo a la huelga de profesores convocada para el este 18 de junio por el dirigente Pedro Castillo . Pidieron a los docentes no atentar con el derecho esencial a la educación de los menores.



“Rechazamos la suspensión de clases como medida de lucha y demandamos a los profesores que tomen otras acciones que no perjudiquen a los estudiantes" , señala un comunicado del Consejo Nacional de Apafas del Perú (Confeapafas) . Destacan también la importancia de la Carrera Pública Magisterial y las Evaluaciones de Desempeño Docente, impulsadas por el Ministerio de Educación .



"Coincidimos con algunas demandas de los docentes, como el aumento del presupuesto al sector, la mejora de las infraestructuras educativas y de sus importantes remuneraciones; pero, a su vez, estamos de acuerdo con la meritocracia y con las evaluaciones a nuestros maestros" , se lee en el documento.



Además, afirma que no existe razón para que los docentes paralicen sus labores "pues recientemente se han nivelado sus remuneraciones a 2 mil soles" . Agrega que la huelga tiene motivaciones políticas y advierte que tomarán acciones judiciales para hacer respetar el derecho a la educación de los niños.



Esta agrupación considera que el diálogo es la única vía para resolver las demandas de los maestros y hace un llamado a todos los padres de familia a luchar para que el derecho a la educación de los estudiantes se respete. El comunicado está firmado por el presidente de Conteapafas, José Ramos Rojas.