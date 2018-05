La Lá presenta ¡Apagón!: "Es importante escribir historias que recojan los hechos vividos por los peruanos"

Por Juliane Angeles (@JulianeAngeles)



Giovanna Núñez, más conocida como La Lá, presentará su primer libro ¡Apagón!, ilustrado por su padre, el destacado artista arequipeño, Alonso Núñez, el sábado 12 en el tradicional Superba.



La talentosa cantautora conversó con Trome.pe sobre su incursión en el mundo infantil y el álbum publicado por el sello Álbum Bicolor.



De escribir canciones a escribir un cuento para niños. ¿Cómo viviste esa experiencia?



Fue por una invitación de Luisa Fernanda que es la editora. Ella escuchó mi música y le gustó mucho. Creía que podía escribir un libro para niños. Yo, por el contrario, pensaba que no podía hacerlo. Dada su invitación lo intenté. Siempre he tenido una relación con la escritura. Para mí es importante el cuaderno. Tengo el hábito de trasladar mis emociones al papel. Escribo sobre eso, no ficciones.



Este nuevo proyecto te ha llevado a incursionar en el mundo de la literatura infantil de la mano de tu padre. Da la impresión que solo era cuestión de tiempo para que realicen algo juntos.



Tenemos cabezas distraídas. Los hijos de mi abuelo Toto: todos tienen profesiones vinculadas al arte. Y los nietos creo que también. Todos hacen algo de arte. Mi hermano mayor es bailarín, el menor es cineasta y yo hago música. Y a veces yo también pensaba: “¿Cómo es que no hemos hecho algo juntos?”. Igual me pasa con mi papá.



¡Apagón! de La Lá y Alonso Núñez se presentará este sábado 12 a las 7 p. m. en la tradicional Superba. Fotos: Romina Hera / Diana Gonzáles El reconocido ilustrador, caricaturista político y escultor Alonso Núñez. Foto: Diana Gonzáles Difusión

Este libro nace a partir de los recuerdos de tu niñez. ¿Qué significaba un apagón para ti en ese entonces?



La invitación del sello tenía una premisa que era "escribir algo con temas peruanos y que fuera para niños". Esas ideas para una persona, como yo, que no está habituada a escribir para el público ni escribir ficciones me remitió a lo que era más espontáneo recordar: mi niñez en el Perú en los años 80. Recuerdo muy vívidamente los apagones. De niña, los recordaba como un momento de juego. Yo no tenía la conciencia del peligro ni del momento dramático que se estaba viviendo. Yo los vivía con licencias especiales para jugar en la oscuridad.



¿Por qué es importante que los niños aprendan sobre el conflicto armado interno?



Creo que es importante no negarle las cosas a los niños ni a los jóvenes. Es importante escribir historias que recojan los hechos que hemos vividos los peruanos. Sería negarle la vida a tanta gente que vivió esa violencia. Que no se hable de eso nos hace más ignorantes de lo que somos como país. No solo con los hechos políticos y la violencia interna, sino también con las artes. Hay un desbalance entre la comunicación de obras artísticas extranjeras y lo que se hace en el Perú. Lo que la radio y la TV comparten son modelos extranjeros. No hay espacio para valorar la cultura tradicional. Es importante saber eso para poder tener un sentimiento de amor por el país.

Incluso antes de ser una historia que ocurrió en los 80, ¡Apagón! es más bien una historia de a qué juegan unos niños cuando hay un apagón. De ahí se desprenden muchos comentarios. Está en los padres si quieren conversarlo. Pienso que es una manera bonita de conversarlo, porque lo que se ve en el libro es la capacidad de ser libre de un niño, incluso en un contexto como ese.

¿Te parece que la cultura tradicional es un tema que se toca muy poco en la literatura infantil?



Tal vez no he visto suficiente, pero no he visto mucho material inspirado en cosas peruanas. Abundan libros de personajes, animalitos y paisajes, pero no son personajes ni animalitos ni paisajes en los que un niño pueda reconocer su propia vida.

¿Cómo fue trabajar con tu padre?

​

Para empezar, si Alonso Núñez no fuera mi papá sería igualmente un honor muy grande para mí, porque lo admiro mucho como artista. Me emociona mucho verlo trabajando, concentrado, porque es un trabajo conmigo. Fue lindo, porque además él se inspiró en sus recuerdos de nosotros, en mis hijos, que son sus únicos nietos. Ver trabajar a mi papá es una maravilla. La creación del libro nos tuvo muy unidos.

Escucha el álbum "Zamba puta" de La Lá: