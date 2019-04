¡Apagón Telefónico empieza el 30 de abril y buscará frenar la adulteración, clonación, comercio ilegal de celulares

Para poner freno a la adulteración, clonación, comercio ilegal y otros problemas, el Ministerio del Interior y Osiptel retomaron el bloqueo de celulares con IMEI inválido, que alcanzará a 5 millones 400 mil celulares.



Según el cronograma, el bloqueo se inicia el 30 de abril (para 1.5 millones de equipos) y en cantidad similar el 30 de mayo y 30 de junio. El resto será bloqueado el 30 de julio.



Trome conversó con Luis Pacheco, gerente de Supervisión y Fiscalización de Osiptel, quien explicó que cuando se detectaba un IMEI inválido, que probablemente había sido alterado producto de un robo, se bloqueaba el teléfono y la línea, pero eso ocasionó muchos problemas cuando el usuario real quería reactivarlo.

“Con el nuevo reglamento, solo se bloquea el teléfono, la línea no se va a afectar. El chip lo puede seguir usando en otro equipo que no tenga problemas”, aclaró.



La norma también expresa que las operadoras no podrán reactivar líneas telefónicas en celulares con IMEI inválido. El proceso es adicional al bloqueo diario de celulares robados o perdidos. “Si le ocurre, llame a su operadora para el bloqueo inmediato”, detalló Pacheco.