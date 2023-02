EL COLMO. Un joven intentó buscar el amor de su vida en una aplicación de citas, sin embargo, terminó asaltado y golpeado. Carlos Canevaro narró el duro momento que vivió cuando contactó a un muchacho por la app ‘Grindr’, conocida por hacer match con parejas, y ambos se citaron en el distrito de La Victoria.

La víctima contó a América Noticias que conoció hace dos semanas a un joven, cuyo nombre no tiene identificado porque le mintió, sin embargo, todo salió mal cuando se encontraron y lo llevó a su departamento.

“ Me contactó y me citó en La Victoria para comer pizzas o makis. Entonces, yo fui en un taxi seguro hacia el lugar ... Me lleva a un edificio donde supuestamente vivía, subo las escaleras, viene un grupo de 3 personas, uno de ellos estaba armado, me golpean, me tiran al piso, me roban todo ”, dijo.

Joven es asaltado y golpeado por sujeto que conoció en app de citas

QUEDÓ TENDIDO EN EL PISO POR LOS GOLPES

Carlos Canevaro quedó completamente inconsciente tras el duro golpe que le dieron y se percató que le habían robado su celular iPhone 13, valorizado en 5 mil soles, junto a todos sus documentos.

“ Me rompe la cabeza, estaba lleno de sangre, además que me insultan . Se van con todo, hasta que pude escapar de este edificio”, acotó.

La cita entre ambos se dio en la cuadra 7 del jirón Lucanas, en La Victoria. La denuncia ya fue hecha en la comisaría, sin embargo, se espera que se identifique pronto a los inescrupulosos.

