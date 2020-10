El partido político Alianza Para el Progreso (APP) informó que desistió de la coalición que habían anunciado con el Partido Popular Cristiano (PPC) debido a las divisiones internas que existen al interior de la agrupación fundada por Luis Bedoya Reyes.

“Habiendo sido de conocimiento público que un sector de dirigentes y militantes del PPC han mostrado abiertamente su manifiesta disconformidad con este esfuerzo por la unidad entre nuestros partidos, con expresiones y actos por todos conocidos y habiendo hecho una profunda meditada evaluación de esta situación y sus repercusiones futuras, hemos tomado la decisión de no continuar con la referida alianza” se lee en el comunicado difundido este sábado.

El comunicado indica además esta decisión se debe a que buscan evitar “futuras situaciones conflictivas que en nada contribuyen a una campaña electoral”.

El diario El Comercio difundió esta semana audios de una reunión sostenida dentro del PPC en la que es escucha al presidente del partido, Alberto Beingolea y a la secretaria general, Marisol Pérez Tello, utilizar calificativos para referirse a César Acuña, líder de APP.

En el primer extracto al que accedió este diario, Marisol Pérez Tello señala que no votaría por César Acuña por los plagios que cometió en su tesis doctoral. En un segundo audio se oye a Beingolea calificar de “payaso” a César Acuña, líder de APP.

"Si alguno por razones personales, cualquiera de estas sean, no quisiera participar, que me parece absolutamente normal, no tendría yo cara, ni autoridad moral para pedirle a ninguno que participe. En realidad, como la alianza que se hizo con el Apra, que a mí no me pareció nada digna, porque yo pensaba que Alan García era un ladrón y así lo dije. Yo prefiero aliarme con una persona que haga de payasa que aliarme con un ladrón”, dice Beingolea en el audio.

#COMUNICADO: Nos hemos visto obligados a desistir de nuestra alianza electoral con el @PPCPeru debido a la división existente en su organización política. pic.twitter.com/OlESF6rJYw — APP (@Peru_APP) October 17, 2020

Al respecto, César Acuña, líder de APP indicó que esta decisión “no reduce nuestra voluntad de seguir propiciando acuerdos con fuerzas políticas, nacionales y regionales, para afrontar unidos los grandes problemas que aquejan a nuestro querido Perú”.