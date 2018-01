Jorge del Castillo celebró con almuerzo designación ministerial del expulsado aprista Abel Salinas [VIDEOS]

¿Se marca aún más la división en el APRA? El congresista Jorge del Castillo participó este miércoles en un almuerzo para saludar la designación de Abel Salinas como nuevo ministro de Salud, luego de que tanto él como Javier Barreda, a la sazón flamante ministro de Trabajo, fueran expulsados del ‘partido de la estrella’.



El propio Jorge del Castillo informó que se trató de una comida organizada por médicos apristas con antelación, a la que acudió en calidad de invitado. “Me da mucho gusto poder compartir y verificar el gran respaldo que el gremio médico le ha dado a Abel Salinas en este encargo ministerial”, dijo el parlamentario aprista.



Como se sabe, la Comisión Política Nacional del APRA anunció ayer la “inmediata expulsión definitiva” de Abel Salinas y a Javier Barreda debido a que aceptaron ser ministros del Gobierno, medida que se dio minutos antes de la toma de juramento en Palacio de Gobierno.



Jorge del Castillo comparte almuerzo con Abel Salinas

Este escenario ya había sido advertido por legislador Mauricio Mulder, que dijo que su partido “no ha autorizado a ningún militante a integrar el gabinete” del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y que incluso, le comunicó tal decisión a Mercedes Aráoz. “Si ella convoca a un aprista, nos está desafiando”, añadió.



Consultado al respecto, el parlamentario Jorge del Castillo recordó que si bien Abel Salinas ha sido militante del ‘partido de la estrella’, no ha ejercido cargo directivo alguno en la agrupación política y que su participación en el denominado ‘Gabinete de la Reconciliación’ de PPK es la de un “técnico profesional”.



“Y entiendo que ha sido convocado como tal, y francamente la gente consideraba que resultaba muy insulta una expulsión sumaria, sin debido proceso, sin escucharlo ni nada. Espero que eso se corrija de alguna manera, sería lo justo”, consideró Jorge del Castillo, al tiempo que negó haber intercedido con Mercedes Aráoz o el Ejecutivo para la citada designación ministerial.



“No he tenido ninguna participación (…) si hoy he estado en ese almuerzo es por la amistad y respeto que le tengo a los médicos de partido y en particular a Abel Salinas. Me parece bien que lo hayan convocado, honra al aprismo que hayan convocado a uno de sus cuadros más calificados para ser ministro”, indicó el legislador aprista.

Jorge del Castillo habla sobre almuerzo con Abel Salinas

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.