Por: Sonia Obregón

Sin recibir nada a cambio, Óscar Bernilla Carlos (49) inició hace más de dos meses la loable labor de traducir al quechua las clases de ‘Aprendo en Casa’ , para que los niños de los poblados de Incahuasi y Cañaris puedan aprender en su dulce lengua materna, en Lambayeque.

Esta iniciativa está liderada por la UGEL Ferreñafe y junto a Óscar participan una decena de docentes y especialistas. “Queríamos que se siga revalorando nuestra lengua originaria y cultura. Ya llevamos 11 semanas en esto”, comentó.

En una pequeña oficina, que acondicionó en su casa, el maestro, quien también es director de una escuela bilingüe, traduce las sesiones de matemática para quinto y sexto de primaria.

“Me toma más de siete horas. Hago los guiones, los grabo en audio a través de mi celular y luego los enviamos a las radios locales para que realicen la emisión de manera gratuita. También les pasamos por WhatsApp a los padres de los estudiantes”, contó a Trome.

MENSAJES DE ALIENTO

En cada clase, añade mensajes alentadores como ‘Al coronavirus lo vencemos todos’, ‘Quédate en casa’ o consejos como ‘Lávate las manos’ y ‘Usa alcohol en gel’.

El profesor lambayecano ya tiene más de 20 años dedicándose a la docencia. “Mi papá no quería que estudie educación bilingüe, sino solo castellano. Por eso me especialicé en un inicio en Comunicación, pero siempre he sentido amor por el quechua”, finaliza Óscar.