¡Indignante! José Miguel Ramos Carrera, alcalde de Punta Bombóm, un distrito de Islay, en Arequipa, fue acusado por una de sus trabajadoras de haberla violado sexualmente y grabado la vejación. Pero esto no es todo, ya que se le encontró dos memorias repletas de material sexual con varias de las empleadas de la municipalidad.

Un reportaje de Latina mostró las grabaciones hechas por el mismo alcalde José Miguel Ramos Carrera donde se le ve someter a varias mujeres en las propias oficinas de la Municipalidad de Punta Bombón. Como muestra de ello, en los videos se aprecia una bandera con el nombre de la comuna.

Al ser consultado sobre las denuncias por el reportero de Latina, José Miguel Ramos Carrera dio unas polémicas e indignantes declaraciones. ‘Yo le digo a nivel nacional, que me levante la mano el alcalde que es perfecto’, ‘Somos hombres y no vamos a estar en ese plan de con quien estuve’, dijo justificando su accionar y como excusa para no revelar la identidad de una de sus víctimas.

José Miguel Ramos Carrera se negó a aceptar que los encuentros sexuales, que según él fueron con consentimiento, se hayan cometido en las instalaciones de la Municipalidad de Punta Bombón. A pesar de ello, en un audio difundido por Latina indica claramente: ‘Yo tengo relaciones en la muni, donde me da la gana’.

Cabe indicar que la trabajadora de la Municipalidad de Punta Bombón que denunció el abuso sexual tiene tan solo 21 años y aseguró que fue chantajeada por José Miguel Ramos Carrera. Y es que el inmoral funcionario la amenazaba con dejarla sin trabajo y con quitarle el humilde terreno donde vivía con su familia.

Al momento, la víctima de José Miguel Ramos Carrera que se atrevió a denunciar los abusos se encuentra recibiendo tratamiento psicológico en el Ministerio de la Mujer ya que tuvo que soportar meses de caprichos sexuales del alcalde.

Alcalde de Punta Bombón acusado de violación. Video: Latina

