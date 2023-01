Un chofer utilizó una tijera para asesinar a su conviviente e intentó desaparecer su cuerpo colocándolo en un saquillo en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa. El sangriento hecho ocurrió en el inmueble que alquilaba la pareja ubicada en el sector Bolivia 1 de la Asociación de Vivienda PerúArbo. El asesino atacó con el arma punzocortante en el cuello a la víctima.

TE VA A INTERESAR: DINA BOLUARTE AFIRMA NO RENUNCIARÁ Y PIDE PERDÓN POR VIOLENCIA EN EL SUR DEL PAÍS

“Ella me amenazó y no sé qué pasó, hemos discutido, no sé qué me pasó”, es lo que le repitió una y otra vez Richard Felix Chacasaca Molina (40) a los padres de su conviviente, Aydé Huamán Apaza (27), para tratar de explicar por qué la asesinó con una tijera. El padre de la víctima contó que a las 8:30 de la mañana de ayer, le dijo a su hija Ayde que debía recoger a su hijo de 5 años para llevarlo al dentista y a través de un mensaje, la madre le respondió que ya estaba en camino.

Sin embargo, nunca se reunió con sus padres en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, donde trabajan como comerciantes. Los padres volvieron a llamar a su hija al no tener respuesta y fueron ellos quienes se trasladaron hasta la vivienda que Aydé compartía con Richard Chacasaca, con quien convivió desde hace 8 años.

El chofer les abrió la puerta y les dijo que su hija ya se había marchado y ante la duda ingresaron a la casa. Los vecinos habían advertido que los habían escuchado discutiendo. “¿Desconfías de mí?”, interrogó el chofer a los padres de la joven que comenzaron a revisar cada uno de los ambientes de la vivienda y al ingresar a la habitación, se horrorizaron al ver qué medio cuerpo de su hija estaba metido dentro de un saquillo.

Chacasaca había utilizado unas tijeras para cortarle el cuello a su pareja e intentó deshacerse del mismo. “Discutimos, ella me amenazó con las tijeras y no sé qué me pasó, no sé qué me pasó”, le gritó el chofer a los padres que lo retuvieron mientras los vecinos pidieron la presencia de la Policía. Felix Chacasaca quedó detenido por el delito de feminicidio y se supo que anteriormente a este hecho, no hubo un hecho de violencia entre la pareja.