Una enfermera, una obstetra y una técnica en estado de gestación protagonizaron un bochornoso espectáculo al interior del centro de salud Bella Unión de la provincia de Caravelí, en Arequipa, tras agarrarse a golpes al discutir por el orden en que se atendían a los pacientes.

La técnica en enfermería Viviana Gonzales Rojas (40), quien tiene 31 semanas de gestación y está a cargo de realizar el triaje a las personas que acuden para ser atendidas, contó que hizo esperar a los pacientes en un salón para que ingresaran uno por uno para evitar las aglomeraciones y respetar la distancia social.

Viviana Gonzales dijo que la enfermera Patricia Gil Salas (26) hizo que las personas comenzaran a ingresar, lo que produjo un desorden y aglomeración, lo cual provocó que ambas discutieran. “Fui a su consultorio para decirle que no hiciera eso y ella me insultó y luego me empujó”, dijo.

Agregó que por detrás apareció la obstetra Rebeca Levano Mendoza, quien, supuestamente, también la agredió. “Yo me defendí jalándole los cabellos”, apuntó.

Todo ello ocurrió frente a los pacientes que quedaron atónitos al ver tremendo espectáculo. Por su parte, la obstetra y la enfermera aseguraron que la agresora fue la técnica Viviana Gonzales.

Ambas fueron las primeras en acudir a la comisaría para denunciar a Viviana Gonzales, quien horas después se presentó a la dependencia policial a realizar su denuncia.

Al respecto, el director de la Red de Salud Camaná – Caraveli, Enrique Neyra Castro, dijo que fue lamentable lo ocurrido y que se ha abierto una investigación que debe culminar en una semana para establecer sanciones. “Antes de ello no puedo adelantar ninguna opinión”, dijo.

