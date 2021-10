Luego que esta madrugada se haya dado a conocer la intervención del gobernador regional Elmer Cáceres Llica, al igual que consejeros regionales y funcionarios, el vicegobernador del Gobierno Regional de Arequipa, Walter Gutiérrez, sostuvo que las denuncias en contra del titular de la institución existían desde el inicio de la gestión.

En diálogo con TV Perú, el funcionario indicó que sabía que desde hace una semana y media se venía investigando a Cáceres Llica y las otras 10 personas acusadas del presunto delitos contra la administración pública; sin embargo, aclaró que no es testigo del caso a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional. No obstante, Gutiérrez Cueva mencionó que ya tenía conocimiento de actos de corrupción en el Gobierno Regional de Arequipa y que había presentado denuncias que no fueron atendidas en su momento.

“Yo ya tenía conocimiento de lo que venía sucediendo. Fueron tantas las denuncias desde el inicio de su gobierno [...] No [soy testigo del caso investigado] a pesar que se sabía hace semana y media que se estaba haciendo una investigación bastante fuerte para el gobernador y que por fin tenía que dar sus resultados porque nosotros como vicegobernatura hemos presentado dos denuncias a la fiscalía pidiendo que se investiguen ciertos casos de corrupción de Cáceres Llica. Nunca fueron a buen fin. Vamos a tratar de sacar a los gerentes que son parte de esta casa de corrupción comandada por Elmer Cáceres Llica”, señaló.

“Desde el inicio que me mandó una resolución que me quitaba todas las funciones. Sobre eso pusimos una denuncia, porque no se puede dar esto, y nosotros iniciamos porque conocemos las leyes y comenzamos a trabajar por nuestra cuenta fiscalizando no solamente a él sino a parte a estos siete fieles consejeros .Y conozco de muy cerca que sí habido corrupción bastante fuerte porque la mayor cantidad de obras se han hecho en provincias, obras mal terminadas, obras que no se han acabado todavía, obras donde digamos donde creo que para él era muy fácil esconder lo que hacía. Salía con inauguraciones y cuando uno iba a verla [la obra] no había”, añadió.

Al ser consultado sobre cuántas obras habría manipulado presuntamente Cáceres Llica, dijo: “Arequipa ha tenido solo en estas obras una perdida de 450 millones de soles”. El vicegobernador de Arequipa informó que habrá una evaluación de los funcionarios que aún trabajan en el Gobierno Regional de Arequipa, y que trabajará de forma transparente.

“Hay que hacer una evaluación de los gerentes que podría quedarse, pero no hay que dedicarle mucho tiempo a esto. Quedan cuatro conejeros que son dignos de aplaudir. Ellos han entrado con manos limpias. Habrá una reunión y estamos para servir al pueblo. Los cambios que se tienen que hacer son con calma. Estas cosas [corrupción] deben desaparecer, debemos trabajar por un país desarrollado. Lamentablemente es una vergüenza para Arequipa estar pasando por esto y haber perdido ocho años de retardo”, añadió.

El caso

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue detenido al igual que más de 10 personas por integrar una presunta organización criminal, en un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La autoridad regional es investigada desde hace un año por integrar la presunta organización criminal “Los hijos del cóndor”, dedicada a direccionar la ejecución de obras públicas a cambio de sobornos, así como a captar a consejeros y funcionarios regionales para obtener apoyo y evitar cualquier tipo de investigación a la gestión a cambio de beneficios económicos y laborales.

En el megaoperativo, en el que se allanaron 40 inmuebles, entre ellos la sede del Gobierno Regional de Arequipa y el domicilio del gobernador Cáceres Llica, donde fue detenido, participaron 43 fiscales anticorrupción y 120 policías de la Dirección contra la Corrupción.

Los delitos en el que habrían incurrido el gobernador regional de Arequipa y los otros implicados son contra la administración pública en la modalidad de peculado, cohecho activo, cohecho pasivo, entre otros.

La orden de detención preliminar de diez días contra el gobernador regional Elmer Cáceres Llica y otros implicados en este caso fue dispuesta por el magistrado José Málaga Pérez, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa.

La investigación fiscal, iniciada a partir de la denuncia de un testigo protegido, se desarrolla en torno a hechos irregulares y de connotación penal que habrían cometido personas cercanas al gobernador para lograr respaldo en decisiones políticas y evitar que lo fiscalicen.

VIDEO RECOMENDADO

Desde el último sábado, el principal centro de grabación de la película Transformers: El despertar de las bestias, se da en la Plaza Mayor del Cusco, ambientada al año 1994, con adornos, enseres y hasta vehículos de esa época como patrulleros y camionetas que evocan los años 90.