La honradez de un joven en Argentina ha sido blanco de muchos reportes en América Latina. Tal como indicó Yahoo! News, el chico devolvió una fuerte cantidad de dinero a su dueño, un distraído empresario que había dejado caer un bolso en la calle.



De acuerdo con el mencionado portal, el hombre de negocios estaba en una moto cuando un bulto de color oscuro se le cayó. Sin darse cuenta, este siguió avanzando despreocupadamente.



En dicha valija había dos cheques por 60 mil pesos cada uno (2 966 dólares), 20 mil pesos en efectivo (988 dólares), 600 dólares y una chequera. Ello pudo haber sido una oportunidad única para cualquiera, pero para el hombre no fue así.



"Corrí varias cuadras para dársela, pero no lo pude alcanzar", contó el chico, quien responde al nombre de Guillermo Torre. Según contó, él hizo todo lo que estuvo a su alcance para ubicar al propietario de ese suculento equipaje.

"Como en la agenda había un ticket de depósito, me permitieron salir del trabajo e ir hasta el banco. Pero allí nadie me quiso dar ninguna información. Así que decidí ir a la radio para que difundieran la noticia. Pero tampoco dio resultado", manifestó.



Ante ello, Torre hizo una invocación en las redes sociales. Esa forma resultó ser más efectiva que la anterior ya que la noticia se propaló de manera masiva.



Una de las cosas que no pocos rescataron del suceso es que Guillermo, quien trabaja como ayudante de cocina, es una persona de condición humilde. Vive con un salario de 15 mil pesos (741 dólares) al mes y vive en un ambiente minúsculo.