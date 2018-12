Argentina: Joven es acusado falsamente de violación y se suicida tras ser el blanco de ataques en redes

¡Terrible! Un joven de tan solo 18 años se quitó la vida tras ser acusado falsamente de abuso sexual. Una amiga dijo que la violó, acusación que lo convirtió en el blanco de los ataques de las redes sociales. Macabro caso ocurrió en Argentina.

A inicios de diciembre, Agustín Muñoz asistió a una marcha feminista en Bariloche, Argentina. En plena manifestación, una amiga suya menor de edad lo acusó de haberla violado. Al escuchar su nombre entre las arengas contra los agresores sexuales, el joven salió corriendo.

Luego, la adolescente utilizó sus redes sociales para hacer la misma denuncia, la misma que se viralizó rápidamente. Agustín Muñoz se convirtió en el blanco de cientos de ataques de furiosos usuarios.

Frente a la avalancha que se había formado en las redes sociales tras su denuncia, la joven le mandó varios mensajes a la madre de Agustín Muñoz, en los que reconocía que había mentido. "¿De qué manera lo arreglamos?", "no quiero más quilombos", fueron algunos de los textos que recibió la mujer.

Joven es acusado falsamente de violación y se suicida tras ser el blanco de ataques en redes. Foto: Redes sociales Joven es acusado falsamente de violación y se suicida tras ser el blanco de ataques en redes. Foto: Redes sociales

Asimismo, en su página de Instagram la joven pidió disculpas por la mentira. "Principalmente quiero disculparme públicamente hacia Agustín, fue un momento de bronca y enojo. No supe ver el límite de esto", escribió en sus estados.

Silvana Castañeda, la madre de Agustín, también utilizó sus redes sociales para aclarar la falsa acusación contra su hijo. "Hoy una chica escrachó a mi hijo en Instagram por enojo y ahora no sabe cómo parar la bola". "Jugar con esto es terrible, es una burla hacia todas las mujeres víctimas de violación, abuso y vejaciones", "¡A que tanto te cuidamos en casa, no entiendo cómo le pagaste a mi hijo su amistad! ¡Pedir perdón no alcanza!", escribió en Facebook.

Lamentablemente, todos los esfuerzos por deslindar de responsabilidad al joven fueron en vano. El pasado 22 de diciembre, días antes de la Navidad, Agustín Muñoz no aguantó más la avalancha de ataques y se quitó la vida.

Nuevamente las redes sociales se mostraron indignadas y se inició otras rueda de ataques, esta vez contra la joven que acusó falsamente a su amigo. La madre de Agustín pidió que se detengan porque la menor está sufriendo al igual que sus padres y agregó que su hijo ya la había perdonado.