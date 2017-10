Argentino nacionalizado peruano: "Siento orgullo de ser peruano y soy feliz” [VIDEO Y FOTOS]

Por: Isabel Medina



“Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz”, entonó Nicolás Dan Buis (40), argentino que hace poco se nacionalizó peruano, por matrimonio, y que desde hace varios años conoce y hace servicio en comunidades y zonas profundas de nuestra costa, sierra y selva.



Para el encuentro de hoy, Perú vs Argentina, por Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, contó a Trome que su familia se reunirá a ver el partido, aunque él alentará a la albiceleste y su esposa, que es peruana, hará barra a la selección nacional.

“Llegué al Perú por mi trabajo en una ONG de proyectos sociales. Ahí conocí a una hermosa docente peruana, tuvimos 7 años de amistad, surgió el amor y después nos casamos en Huanchaco”, dijo a Trome.

Nuestro nuevo compatriota nos refirió que en Migraciones los trámites de nacionalización ya no demoran. En la ceremonia, donde juramentó y cantó el himno nacional con otros nuevos peruanos, contento se colocó un chullo.

ALENTARÁ A ARGENTINA Y SU ESPOSA A LA BLANQUIRROJA

“Siento orgullo y agradecimiento. Conozco el folclore, me gusta el lomo saltado y he recorrido este país más que Argentina y quizás más que muchos peruanos. Pero el día del partido (hoy, Perú vs Argentina) ahí sí voy por Argentina y mi esposa y familia harán barra a la selección peruana. Será complicado, pero espero que ganemos así sea de autogol o rebote mal hecho”, dijo entre risas.

Nicolás Dan Buis vive desde hace varios años en Perú, por su trabajo de proyectos sociales y ha recorrido comunidades de nuestra costa, sierra y selva.

TRÁMITE MÁS RÁPIDO

Nicolás Dan Buis es parte de los miles de ‘nuevos peruanos’ que llegaron y se enamoraron de nuestro país. Muchos, como él, llegan por trabajo, otros por turismo o incluso por las ganas de conocer a quien podría ser el amor de su vida.

Eduardo Sevilla Echevarría,Superintendente Nacional de Migraciones, señaló que antes el proceso para el título de nacionalidad peruana podía tomar años y era todo un trámite que finalmente se daba en sobre cerrado.

Ahora se revalora el orgullo de ser peruano, hay un examen de aspectos de la cultura e historia peruana y en la ceremonia cantan el himno nacional al hacer su juramentación. Además, se les entrega una Constitución Política y un broche de la bandera del Perú. Después, quedan aptos para tramitar su DNI y pasaporte peruanos.

"¿Juráis por la Patria y por su bandera blanca y roja, respetar y cumplir fielmente la Constitución Política del Perú ejerciendo sus deberes y derechos?", es la pregunta a la que ellos, los nuevos peruanos, responden a toda voz: ¡Sí, juro!



Así, muchos nacidos en Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Guatemala, Cuba, Estados Unidos, México, España, Rumanía, Ucrania... y en otros países, pero que tienen mínimo dos años como residentes en nuestro país y quieren nacionalizarse, pasan a ser nuestros compatriotas

Eduardo Sevilla también comentó que se ha incrementado el número de personas que solicitan la nacionalización, entre ellos muchos hijos de peruanos que se fueron a Venezuela y que ahora son técnicos o profesionales.