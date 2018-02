Ni una Menos: Poder Judicial absuelve a Adriano Pozo, ex pareja y agresor de Arlette Contreras

Adriano Pozo fue absuelto por el Poder Judicial de los delitos de violación sexual e intento de femininicidio contra su ex pareja, la activistaArlette Contreras . El caso que empezó en 2015 con unas escalofriantes imágenes de la joven siendo arrastrada por su pareja cierra con un final bastante amargo.



Esta sentencia indigna a gran sector de la población peruana debido a la brutalidad con que Adriano Pozo agredió a Arlette Contreras. En 2015, las imágenes dieron vuelta al mundo y causaron que miles de mujeres protesten por la violencia de género.



En 2016, Adriano Pozo fue absuelto en primera instancia, sin embargo, la presión social hizo que se le abriera un nuevo juicio. La activista Arlette Contreras esperaba que esta vez fuera distinto, sin embargo, la justicia hoy volvió a fallarle.



Los vínculos. El hecho indigna aún más porque se percibe que Adriano Pozo no recibió una sentencia justa debido a los cargos públicos que desempeñan sus familiares en la región de Ayacucho. El joven es hijo del regidor por Huamanga, Jorge Pozo.



Arlette Conteras siente que esta sentencia demuestra la impunidad con la que operan los agresores de mujeres. La joven fue reconocida en noviembre de 2017 con el ‘International Women Of Courage’ (Mujer de Coraje). En una entrevista que dio a Trome.pe indicó que su consejo para las mujeres peruanas es que no se rindan. Esperamos que ella tampoco lo haga.



Poder Judicial falla a favor de Adriano Pozo

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE