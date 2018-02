Ni una menos: Arlette Contreras indica que absolución de Adriano Pozo no es ''gratis" [VIDEO y FOTOS]

El día de hoy el Poder Judicial absolvió a Adriano Pozo de los delitos de intento de violación sexual e intento de feminicidio en contra de Arlette Contreras. Las terribles imágenes fueron expuestas al escrutinio público en el 2015 en las redes sociales y en distintos medios de comunicación.



En dichas imágenes se puede ver que Adriano Pozo arrastraron de del cabello a la joven Arlette Contreras en un hotel en Ayacucho, las imágenes fueron grabadas en el 2015 por las cámaras de seguridad del hotel.



"Es increíble lo contaminado que se encuentra el Poder Judicial. Han librado de todo a Adriano", manifestó entre sollozos Arlette Contreras. La agraviada también manifestó que esta decisión no es "gratis" y afirma que hubo "corrupción".



"El Poder Judicial nos ha dicho que Adriano Pozo es inocente y lo han liberado. El va seguir en total libertad como si nada hubiera pasado", indicó Arlette Contreras.



"El perfil psicológico de Adriana es agresivo. Este tipo de resoluciones me decepcionan como ciudadana y como profesional. No puedo creer que se use el Derecho de esta forma", sentenció Arlette Contreras.



Ni una menos