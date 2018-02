Ni una Menos: Este es el absurdo argumento que usaron jueces para absolver a Adriano Pozo [VIDEO y FOTOS]

La sentencia con que los tres magistrados de la Sala Penal de Ayacucho dejaron en libertad a Adriano Pozo indigna a las redes sociales. Esta resolución fue publicada en las redes sociales del Poder Judicial.



En la sentencia se lee que si la intención de Adriano Pozo hubiera sido matar o violar a Arlette Contreras lo habría hecho en ese momento. "No la agredió, no le tiró ni una patada ni un puñete y le insistía para que puedan hablar", se lee en el documento.



Es decir, el video en el que se ve como Adriano Pozo arrastra de los cabellos por el pasillo del hotel a Arlette Contreras no califica como agresión para los magistrados. A pesar de que se ve como el joven la jala de los pelos, para los jueces el agresor sólo intentaba conversar con ella.



La sentencia también afirma que las pruebas presentadas por Arlette Contreras fueron manipuladas porque las entregaron cinco días después de la denuncia. La resolución absuelve a Adriano Pozo de los delitos de intento de feminicidio y de violación.



La sentencia también impone el pago de la suma de CIEN MIL SOLES por concepto de reparación civil, a favor de la agraviada. El abogado de Adriano Pozo afirmó que lucharán porque la suma se reduzca. Aquí puedes leer la sentencia completa.





Este es el argumento de juzgado de Ayacucho que absolvió a Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras: "si hubiese querido violarla o matarla tranquilamente en ese momento hubiese cometido ese acto, pero no le agredió", ya que "solo quería hablar".



Inaudito.

Arlette Contreras pidió a sala que juicio contra su agresor Adriano Pozo Arias sea juzgado en Lima.

