Todos con Micaela. Luego de ver las terribles imágenes en las que se observa Martín Camino Forsyth (29) arrastrando a su novia, la peruana Arlette Contreras, quien promovió la marcha ‘Ni Una Menos’, se solidarizó con la víctima Micaela de Osma (23), y la animó a seguir luchando.



“Hace unas horas llegué a Lima y al revisar mis notificaciones, encuentro en redes un espeluznante caso más. Me recuerda con tanta indiferencia, tanta complicidad, tanta impunidad, tanta injusticia para con las mujeres”, escribió Arlette Contreras en su cuenta de Facebook. Agregó que es duro lo que le está tocando pasar a Micaela y aún más lo que se viene ahora.





“¡Sé valiente, Micaela! Nos tienes a nosotras” finalizó el mensaje de Arlette Contreras. En tanto, sus seguidores la respaldaron y recordaron lo que vivió Arlette en el 2015, cuando fue golpeada y arrastrada de los cabellos por su novio en un hotel de Ayacucho. “Vi las imágenes y me acordé de tu caso, qué pena que no haya justicia severa para estos casos”, comentó una señora.



Gisela Valcárcel, la conductora de ‘El Gran Show’ también se pronunció sobre el caso en Twitter. "Solo tiene 23 años, esto nos duele a todas! #NiUnaMenos, el agresor debe recibir lección que le que grabada a todos! #Justicia", dijo.



Ayer, el programa Cuarto Poder difundió un video registrado por una vecina donde se ve a Camino Forsyth arrastrar a su novia Micaela por la vereda. La joven aseguró a las autoridades que su pareja la amenazó con un cuchillo, y que no es la primera vez que la golpea.