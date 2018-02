Arlette Contreras: Indignación en Twitter por liberación de Adriano Pozo [FOTOS y VIDEOS]

Después que el Poder Judicial absuelva de todos los cargos a Adriano Pozo por los delitos de violación sexual e intento de femininicidio contra su ex pareja, la activista Arlette Contreras, en Twitter se sintió la indignación por este fallo.



Pese que todos vimos como Arlette Contreras fue golpeada, arrastrada por el suelo por su entonces pareja en un hotel en 2015, sin embargo, el Poder Judicial decidió dejarlo libre.



La periodista Fernanda Kanno escribió en su cuenta de Twitter sobre este caso: "¿Esto es en serio? Todo el Perú lo vió arrastrar de los cabellos a Arlette Contreras.... ¿y el Poder Judicial lo absuelve? ¿En qué país vivimos? Ah , claro, como no la mató , no vale no?



Por su parte, la congresista Indira Huilca escribió: "¡Hasta cuándo vamos a tener un Poder Judicial cómplice de la violencia contra las mujeres! Hoy absolvieron a Adriano Pozo, el agresor de Arlette Contreras. Este acto de impunidad no es sólo contra Arlette, es contra todas las mujeres del país.



Poder Judicial falla a favor de Adriano Pozo

Entre otros comentarios en Twitter escribieron: "Cómo me dueles, Perú" o "Poder Judicial corrupto".



Arlette Conteras siente que esta sentencia demuestra la impunidad con la que operan los agresores de mujeres. La joven fue reconocida en noviembre de 2017 con el ‘International Women Of Courage’ (Mujer de Coraje). En una entrevista que dio a Trome.pe indicó que su consejo para las mujeres peruanas es que no se rindan. Esperamos que ella tampoco lo haga.

Arlette Contreras pidió a sala que juicio contra su agresor Adriano Pozo Arias sea juzgado en Lima.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE