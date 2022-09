En una canchita de fútbol de Villa El Salvador encontramos al portero australiano Andrew Redmayne (que se movía como pulpo en el arco para desconcentrar a los futbolistas peruanos), pero antes de que empezarán a reclamarle algo nos dimos cuenta de que no era él, sino que se trataba de Pedro Asencios Vásquez, el payasito Pitolino, que estaba haciendo una parodia de este personaje.

Ahí cambió todo y los vecinos de la zona empezaron a reír a carcajadas con sus ocurrencias y a aplaudir su gran talento. Este artista lleva casi 20 años pintándose la cara y usando con orgullo la nariz roja.

Eres el arquero más odiado por los peruanos.

Ja, ja, ja. ¡No! Hago la parodia del portero australiano y la gente se divierte con mis ocurrencias. Este personaje encaja perfecto conmigo porque cuando juego fútbol tapo el arco, soy loco y no tengo pelo (risas). Creo que por eso me sale más natural. La gente que me veía en el circo con este sketch se reía a carcajadas.

¿Cómo te nació el gusto por este arte?

Cuando estudiaba en el colegio Carmelitas de Villa María del Triunfo hacíamos labor social y como necesitaban una persona que anime los eventos, me eligieron a mí porque me gustaba bailar y actuar.

Todo empezó ahí…

Claro, luego fui a un baby shower y en mi viaje de promoción me pinté de payasito. Soy la primera ‘camada’ de payasos en mi familia, creo que mi legado seguirá porque mis hijos también tienen la vena artística (risas).

Este vecino de Villa El Salvador lleva casi 20 años pintándose la cara y usando la nariz roja.

Un payaso para ti es…

Una bonita profesión, es tener una conexión diferente con los demás, es olvidar tus problemas cuando estás en el escenario y seguir.

Hay personas que no lo consideran una profesión, ¿qué opinas?

Me incomoda cuando tratan de modo peyorativo al payaso. Por ejemplo, yo he llevado cursos y ahora también los dicto. Mi experiencia me avala, tengo casi 20 años en este mundo. Además, siempre me preocupo por mi vestuario y maquillaje, así como de ofrecer un show de calidad.

Es igualito que el guardameta australiano Andrew Redmayne. Fotos: Jessica Vicente / Trome.

Te dieron el título del mejor payaso circense…

Sí, fue un gran reconocimiento a mi trabajo. Cada año, al final de la temporada de los circos, se elige al payaso que presentó la mejor actuación. Este año me tocó a mí (lo dice emocionado).

¿Por qué Pitolino?

Ese nombre me lo puso mi hijita. Antes me llamaba Pastelito, pero cuando viajé a México para hacer un show me dijeron que debía cambiar de nombre porque el que tenía estaba patentado por un payaso chileno. No sabía qué ponerme hasta que a mi pequeña, por decirme ‘papito lindo’, le salió ‘Pitolino’ y ese quedó.

¿Cómo te encuentran?

Estoy en Facebook e Instagram como: Payaso Pitolino.

Para él ser payasito es una bonita profesión, es tener una conexión diferente con los demás, es olvidar tus problemas cuando estás en el escenario y seguir. Fotos: Jessica Vicente / Trome.

