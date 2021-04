Arturo Ayala tiene 31 años y es politólogo de la Universidad San Marcos. Postula al Congreso por Juntos por el Perú y asegura que su líder, Verónika Mendoza, es la mejor candidata en estas elecciones. Niega, además, una relación de su partido con el chavismo.

Arturo, ¿Porqué postular al Congreso?

Porque yo luché en la calle por la ‘ley pulpin’, defendí al país contra Manuel Merino, y ahora toca luchar en otros niveles como es el Congreso y seguir defendiendo a los jóvenes y trabajadores para que no sufran abusos.

¿Cuáles son tus principales propuestas?

Planteo una ley de primer empleo para que los jóvenes no paguen el famoso ‘derecho de piso’ y no sean victimas de abuso o explotación como han pasado años atrás. Busco defenderlos con esta ley, además, luchar para tener una mejor educación pública, quiero mejorarla, ya que por la pandemia necesitamos un marco que se permita recuperar a los más de 200 mil profesionales que están en nada.

¿Cómo financias tu campaña?

Mi campaña es humilde, sencilla. Agradezco a muchos jóvenes que nos están apoyando. Como podrás ver, no tengo ningún panel que sea muy caro. Tenemos una red de solidaridad muy grande que están poniendo algún afiche, difundiendo nuestras propuestas. Yo soy hijo de sindicalistas y sé lo que se siente que un trabajador tenga una propuesta y que el Congreso te cierre las puertas. No voy a cometer esa traición.

El domingo son las elecciones, ¿Se ven en segunda vuelta?

Verónika Mendoza es la mejor candidata en estas elecciones, lo ha demostrado en los debates. Queremos un cambio en todo en este país que por muchos años ha existido muchas injusticias. Soy dirigente de Patria Roja desde los 15 años y siempre he luchado con los estudiantes para defender nuestros derechos.

Muchos expertos aseguran que Pedro Castillo podría dejar sin segunda vuelta a Mendoza, que le quitaría votos...

Estamos hablando de públicos o electores distintos, en el caso de Castillo hay una condición mas conservadora, en todo caso en Juntos Por el Perú estamos tranquilos, está bien que haya mas opciones de izquierda pero no nos preocupa él, estamos confiados que pasaremos a la segunda vuelta.

A la señora Mendoza siempre se le ha vinculado con el chavismo...

Es ridículo que nos ataquen con lo de Venezuela o chavismo. Es común atacar a la izquierda por Venezuela. Tenemos un plan de gobierno, una propuesta para el país, hay experiencias buenas y malas en la derecha e izquierda de América Latina. Tenemos el mejor proyecto para el país, una corriente social y popular. Verónika Mendoza ha sido clara que no tenemos ninguna relación con el chavismo ni con Venezuela.

¿Sigues pensando que no hay dictadura en Venezuela?

Mi punto de vista es partiendo de mi carrera, de mi profesión, creo que hay un régimen autoritario pero es uno hibrido pero no es justificación, estamos señalando hay distancia con la izquierda venezolana.

¿Y qué opinas de Evo Morales? Se le ha vinculado mucho con Verónika Mendoza y tu partido...

Evo morales cumple un rol político, es una persona respetada en su país, no hay un peligro en tener una relación con el, no tiene un cargo, me parece positivo para aprender experiencias

¿Qué le dirías a las personas que temen que la izquierda llegue al poder?

Creo que es un miedo difundido por algunos sectores de derecha, pero no hay una base real, Mendoza es la que tiene el mejor plan de gobierno, que no se preocupen, que no tengan miedo, queremos un país mejor para los que menos tienen.

¿Aceptaran los resultados del domingo si no favorables a ustedes?

Yo veo en segunda vuelta a Mendoza, creo que las tendencias son favorables, algunas candidaturas se han estancando y hemos visto que ella es la indicada para pasar a la segunda vuelta, pero vamos a aceptar los resultados, aceptaremos lo que el pueblo decida, somos democráticos, pero nosotros confiamos en un triunfo.