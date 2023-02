Los asesinatos por ajustes de cuentas ordenados por mafias de construcción civil en diferentes zonas de Lima ya son moneda corriente en las noticias. Parece que no hay día en el que no se reporte algún acto de sicariato relacionado con estas organizaciones criminales. El último de ellos ha conmocionado especialmente a la ciudadanía al realizarse a plena luz del día, en los alrededores de un concurrido centro comercial y con un salvajismo tal que no respetó ni a menores de edad.

Pero ¿Cómo operan estas mafias que parecen haber tomado todos los sindicatos de construcción en la capital? Dirigidas muchas veces por presidiarios desde el interior de los penales, estas organizaciones operan bajo la fachada de “sindicatos” y generan ganancias anuales de cerca de 11 millones de soles anuales a través de la extorsión, según arrojaban cálculos de la Dirección de Protección de Obras Civiles hace algunos años.

Estas organizaciones delincuenciales tienen zonas dominadas a las que llaman su “territorio”, por ello, cuando conocen del inicio de una obra, lo primero que hacen es averiguar el nombre de los ingenieros a cargo, para chantajearlos y amenazarlos, a ellos como a sus familias.

Piden a la constructora el 2 % o 5 % del monto total de la inversión y hasta 30 % de los puestos de trabajo, plazas que luego son “vendidas” a los obreros por no menos de 300 soles, quienes semanalmente deben pagar una tasa de 10 o 20 soles para asegurar su puesto de trabajo.

Solo en Lima estarían operando unas 70 mafias dedicadas a la extorsión y al sicariato, según informó Luis Villanueva Carbajal, secretario de organización de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil.

ASESINATOS DE DIRIGENTES

Según el dirigente de la FTCCP, en los últimos años han aparecido seudosindicatos que, si bien están inscritos de manera formal en el Ministerio de Trabajo, no son regulados y utilizan el sicariato para apoderarse de obras futuras.

“Estos seudosindicatos tienen registro sindical del Ministerio de Trabajo que deben anularse. Desde 2011 han asesinado a 21 dirigentes de sindicatos afiliados a nuestra federación. Los peruanos necesitamos vivir en paz”, señaló Villanueva.

CRIMEN DE SAN MIGUEL

Según informó el coronel PNP Revoredo, jefe de la División de Homicidios de la Dirincri, era el quinto atentado que sufría el conductor del auto acribillado, Israel San Román Doroteo (40), alias ‘La Tota’, por una organización criminal que ya ha sido debidamente identificada y ligada con gremios de construcción civil. Se trataría de alias ‘Loco Paul’.

“Siguiendo lineamientos estratégicos ya tenemos una línea de acción y sabemos que pronto el ‘Loco Paul’ y su organización criminal que está detrás de este evento criminal tendrá que responder a la justicia”, dijo.

En ese sentido, el efectivo PNP resaltó que la cabecilla de la banda delincuencial pertenece a una rankeada organización que opera en el Cercado de Lima y en el Callao.

