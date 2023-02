Antes de la terrible masacre en San Miguel, Israel San Román Doroteo (40) estaba pedido y, para el mundo del hampa, sus días estaban contados. Hace poco más de un mes, en vísperas de las fiestas de año nuevo, alias ‘La Tota’ había sufrido un atentado en la puerta de su casa, del que escapó con vida de milagro, según revela el parte policial de aquella noche al que tuvimos acceso.

Según información de inteligencia, alias ‘La Tota’ había asumido el mando de una facción que buscaba trabajos en obras de construcción civil en la zona de San Miguel, Magdalena y distritos aledaños y su principal rival y autor intelectual de su muerte sería un tal ‘Loco Paul’. Por esa razón su cabeza ya tenía precio.

ASÍ FUE EL ANTERIOR ATAQUE

El 30 de diciembre del año pasado, alrededor de las 10 de la noche, cuando muchos se aprestaban a celebrar las fiestas de Año Nuevo, San Román Doroteo se encontraba en la puerta de su casa, en la calle Los Laureles, en la novena etapa de Pando, en San Miguel, cuando dos sujetos desconocidos se le acercaron y le “ dispararon a matar” , según revela el acta policial, “ ocasionándole una herida en la cabeza, en la zona cervical ”.

El documento agrega que los pistoleros escaparon corriendo hacia la avenida Riva Agüero, precisamente a unas seis cuadras de donde el último lunes fue asesinado con toda su familia.

Luego el parte revela que su esposa, Estrellita Maribel Tapia Guerrero (36, asesinada también frente a Plaza San Miguel) cuenta que su pareja se levantó, tomó su motocicleta y, junto con ella, se dirigieron al hospital Santa Rosa a curar sus heridas.

En el camino lograron ver a los atacantes, que seguían corriendo rumbo a la capilla de la av. Riva Agüero, hasta que finalmente los perdieron de vista.

Es el hospital, donde la Policía se entrevista con el agraviado, quien se identificó como abogado, mientras el médico de turno, Billy Fuentes Marky, diagnosticó que San Román presentaba una herida en la región cervical.

Esta sin embargo, no fue la primera vez que atentaban contra su vida. Pues, según la Policía, ya otras cuatro veces lo habían atacado aunque siempre lograba escabullirse. El lunes ya no pudo hacerlo, y, lamentablemente, no estaba solo y niños inocentes murieron también.

Ataque ocurrió el 30 de diciembre de 2022 a las 10 de la noche.

¿QUIÉN ES EL LOCO PAUL?

Según informó el coronel PNP Revoredo, jefe de la División de Homicidios de la Dirincri, era el quinto atentado que sufría el chofer ‘alias Tota’ por una organización criminal que ya ha sido debidamente identificada y ligada con gremios de construcción civil. Se trataría de ‘alias Paul’.

“Siguiendo lineamientos estratégicos ya tenemos una línea de acción y sabemos que pronto el ‘Loco Paul’ y su organización criminal que está detrás de este evento criminal tendrá que responder a la justicia”, dijo.

En ese sentido, el efectivo PNP resaltó que la cabecilla de la banda delincuencial pertenece a una rankeada organización que opera en el Cercado de Lima y en el Callao.

