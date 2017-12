Tras haber confesado a la policía que mató a cuchilladas al estudiante de Psicología, Erik Kevin Arenas Sierra (20), e hirió gravemente a la alumna de Ingeniería Química, Liset Linares Caballero (26), en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Huber Chacara Castro (29) aseguró que su objetivo final era asesinar a otros cuatro sanmarquinos.



Según fuentes policiales, la ola de crímenes se iba a perpetrar en enero del 2018.



Ayer, protegido con un chaleco antibalas y resguardado por más de 30 agentes de Homicidios de la Dirincri, el ‘Monstruo deSan Marcos ’ reconstruyó el homicidio de su primera víctima.



La diligencia se inició a las 11:30 de la mañana de ayer, cuando Huber Chacara afirmó que, el pasado 13 de diciembre, ingresó por la puerta 2 con la excusa de renovar su matrícula, pues él estudió la carrera de Psicología en el 2006. Luego, se dirigió en un bus a la facultad de Psicología. Allí, se dirigió al baño, en el segundo piso.



Luego salió y subió al tercer piso, donde encontró sentado en el piso, al lado del ascensor, a Erik Arenas, quien iba a comer una pachamanca.



“Le clavó el cuchillo en el cuello. La víctima quiso levantarse, pero la atacó ocho veces más en el cuerpo. Después bajó las escaleras, pero una secretaria lo vio”, contó un detective.



Temeroso de ser descubierto, Chacara señaló que se quitó la casaca, se puso una chompa y una gorrita que tenía escondidas en la mochila, y fugó por la puerta 8 del campus, para refugiarse en un hostal de El Agustino. La diligencia duró una hora y media, luego fue llevado a la Dirincri.



Asesino de San Marcos reconstrucción

RETÓ A POLICÍAS

Al ser interrogado en la unidad policial, el criminal aceptó que el 27 de diciembre, día en que se realizó una misa en memoria de Erik Arenas, regresó a la escena del crimen y, en un aparente reto a las autoridades, escribió con plastilina ‘YO LO MATÉ’, en una puerta de la Facultad de Psicología.



Un día después, el sujeto acudió a la Facultad de Ingeniería Química y acuchilló a Liset Linares, pero ella se salvó de morir y él fue capturado.



NO CONOCÍA A LAS VÍCTIMAS

El jefe de la Dirincri, general PNP José Baella, aseguró que el homicida ya había sido identificado, “pues el día que hallamos la mochila al lado del cadáver del joven Arenas, encontramos un código de barras por la compra de un perfume. Se fue a la tienda y se identificó a la persona, porque hizo el pago con su DNI”.



El oficial señaló que el ‘Monstruo’ no conocía a las dos víctimas. “Argumenta que ‘hay una luz que lo ilumina y le dice que mate a personas porque si no las mata, él iba a ser sometido’”, indicó.



Los agentes no descartan que Chacara haya acumulado odio contra su centro de estudios debido a que habría sufrido burlas de parte de algunos compañeros debido a una supuesta inclinación sexual. Su cuenta de Facebook es prueba de ello. El sujeto estuvo recluido en un penal los últimos seis años, acusado del delito contra el patrimonio. En setiembre pasado obtuvo su libertad.

Huber Chacara Castro confesó que él dejó el mensaje "yo lo maté".

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.