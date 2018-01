Ni una menos: Sujeto que asesinó a su pareja e hija se hizo pasar por ellas en Facebook [VIDEOS y FOTOS]

Se pasó de malo. Óscar Alejandro Medina Jara (25), ‘Monstruo de Chacaca’, asesino confeso de su expareja e hija de cinco años, a las que llevó de Lima y enterró en la provincia de Huaura, se hizo pasar por ambas víctimas, escribiéndole a sus familiares, a través del Facebook, que estaban bien de salud y trabajando, al punto de mandarles ‘besos y saludos’.



Dichas conversaciones, según establecieron las autoridades, fueron realizadas, el pasado 17 y 18 de enero, cuando madre e hija ya estaban sin vida.



"Bueno nosotros estamos muy bien mucho mejor q antes estamos muy bien", (sic) decía un mensaje. "Sabes se m presento una muy buena oportunidad de trabajo y q pagan muy bien y pues ya estoy trabajando y es por chorrillos" (sic), decía otro.



Para la Policía, Óscar Medina Jara habría escrito estos mensajes a fin de que los familiares de Luzmila López Lopéz (36) y la pequeña dejen de buscarlas. Incluso, en uno, les increpa por haber denunciado la desaparición de ambas.



Huaura: hombre es acusado de matar a su esposa e hija

LA OUIJA

El doble crimen, como se sabe, ocurrió entre la noche del 11 de enero y madrugada del 12, en Huaura.



Pese a que los agentes del Depincri Los Olivos presumen que Luzmila López Herrera (36) y la pequeña ‘Jimena’ fueron estranguladas, Óscar Medina dijo que la menor falleció jugando Ouija.



“Cuando su mamá se enteró, me reclamó. La empujé y ella cayó de cabeza contra una piedra”, habría argumentado el sospechoso, quien trabajaba como mototaxista.



Acto seguido, con una barreta cavó una fosa, de metro y 30 centímetros de profundidad, en la casa de su mamá, ubicada en el centro poblado ‘Popular Martín’, sector de Chacaca. Allí, las colocó. A su expareja la ató de pies y manos con una soguilla de nylon.



Huaura: Hombre habría asesinado a su pareja e hija de 6 años

¡CADENA PERPETUA!

Con carteles que decían “¡Cadena Perpetua! y ¡Que se muera en la cárcel!, Pamela Reyes, hermana de la víctima, y los demás deudos exigieron justicia.



“A mi hermana la mataron por exigir la pensión para su hija. Ese tipo, luego de matarlas, nos escribió desde el celular de ella para que no las buscáramos”, argumentó Pamela.



Se supo que antes de ser intervenido, Óscar Medina dijo haber viajado a Cajamarca y que no tenía contacto con Luzmila e hija desde el 7 de enero, pero fue delatado gracias a un vídeo del 11 de ese mes, donde los tres aparecen juntos a pocos metros de la casa de ella, en Los Olivos.



En ocho días, la pequeña ‘Jimena’ iba a cumplir seis años y esperaba ansiosa su fiesta.



Al enterarse de lo sucedido, Humbelina Ocalio y Víctor Ugarte, actual pareja y hermano de Óscar Medina Jara, pidieron perdón a la familia. “Yo tengo dos hijos, de 5 y 3 años con él, y no sabemos del crimen pues el 4 de enero viajé a Huánuco y regresé el 15”, precisó la mujer.

