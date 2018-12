Asia: Revelan el infierno que vivió Fanny a manos de su expareja, quien la degolló y enterró en un silo

Estefanny Yazmin Torres Miller vivía aterrada todos los días por las constantes amenazas que recibía de su expareja, un sujeto casi 20 años mayor que ella que la extorsionaba para que retomen la relación. Finalmente, el jardinero la degolló y enterró en el silo de su casa en Asia , en un nuevo y macabro caso de feminicidio.



Según contaron sus familiares, la joven de 25 años y su asesino, identificado como Eugenio Leopoldo Quiroz Campos , se conocieron cuando ambos trabajaban en el club Playa Bonita de Asia. A partir de ese momento iniciaron una relación, la misma que fue terminada por Estefanny Yazmin Torres Miller.

No contento con la decisión, el jardinero empezó a acosar constantemente a la joven, quien se vio obligada a cambiar el número de su celular y hasta de centro de empleo. Pero nada de eso detuvo al feminicida.

Se consiguió su nuevo número y esta vez, las amenazas adquirieron un tono mortal. Según contó su tía, Eugenio Leopoldo Quiroz Campos le dijo que iba matar a su hijito y a su mamá. Además, le aseguró que sabía dónde vivía.

Tras meses de tormentos, la joven madre de un niño de 4 años reveló a su familia el infierno por el que estaba pasando a manos de Eugenio Leopoldo Quiroz Campos, quien incluso llegó a extorsionarla con un video íntimo.

Finalmente, Estefanny Yazmin Torres Miller decidió encararlo en Navidad. "Me manda un mensaje a las 6:30 y me dice 'tía, me voy al trabajo'. Voy a solucionar esto de una vez, pase lo que pase. El sonso este me está amenazando para definir de una vez", declaró un familiar de la víctima a ATV Noticias.

Pasaron varias horas y la joven no volvía a su casa de Asia. Sus familiares, quienes solo conocían al asesino como Leo, únicamente sabían que trabajaba en Playa Bonita. Con esos datos, lograron dar con su paradero.

Cuando lo encararon y le exigieron que deje libre a la joven, Eugenio Leopoldo Quiroz Campos lo negó todo. Sin embargo, para ese momento, Estefanny Yazmin Torres Miller ya había sido asesinada y su cuerpo enterrado en un silo ubicado en el patio de la casa del sujeto, en Asia.

Finalmente, Eugenio Leopoldo Quiroz Campos, tras ser detenido por la Policía, confesó el macabro feninicidio. En su declaración, dijo que la joven le pidió dinero y que él, embargado por la cólera, cogió un cuchillo y la degolló en su casa en el distrito de Asia.