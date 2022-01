Un joven de 27 años pasó el peor cumpleaños de su vida tras ser timado, pepeado y asaltado por un sujeto que conoció a través del aplicativo Grindr, en el distrito de Ate. La víctima denunció que el desconocido le robó más de S/ 1,000 de sus tarjetas y un anillo de compromiso valorizado en US$ 5,000.

El agraviado identificado como José (27) señaló que conoció a Franco (38) mediante una app de citas. Posteriormente, ambos pactaron una salida en un restaurante por motivo de su cumpleaños.

Luego, tras haber tomado algunos tragos, decidieron continuar las celebraciones en el departamento de José, ubicado en la zona de Salamanca (Ate Vitarte).

“Yo entro primero, como iba a meter a una persona desconocida a mi casa, guardo esto (billetera en una cómoda) y él me trae una cerveza con un vaso”, indicó la víctima en declaraciones a Latina.

Tras haber ingerido esta bebida, José aseguró que perdió el conocimiento. “Al día siguiente, cuando me levanto no hay nada, se llevaron las tarjetas (donde retiraron 1,000 soles) y un anillo que me dio mi amiga para guardarlo para su boda. Valorizado en US$ 5,000″, acotó.

La versión del joven asaltado indica que la cerveza había sido disuelta con un somnífero en polvo; además, el vaso donde recibió la misma, tenía residuos blancos a su alrededor.

Ladrón fue grabado

Pese a que el involucrado concretó el hurto, unas cámaras de seguridad del edificio captaron todos sus movimientos. En el video se ve a Franco salir del departamento con una botella de cerveza en mano.

Acto seguido, sale por la puerta principal y se sube a un auto negro que lo esperaba en los alrededores. El caso ya ha sido denunciado en una comisaría local y se investiga si esta modalidad de robo viene siendo realizada en complicidad con otras personas.

