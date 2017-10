Ate: soldado fue asesinado por pandillero de un balazo en la cabeza

Minutos después de, presuntamente haber desistido de suicidarse, el licenciado del Ejército Peruano Jhon Richard Yachi Curilla (21) fue asesinado de un balazo en la cabeza por un feroz pandillero, al que habría lanzado una botella de agua en la cabeza, en Ate.



El amigo de la víctima también fue baleado y permanece grave.

Todo ocurrió a las 2 de la madrugada, cuando Jhon Yachi subió al mototaxi MG-36915, conducido por su amigo y vecino, Óscar M. Ch., de 17 años.



“Él quería suicidarse, al parecer por una desilusión. Había comprado veneno para ratas y una botella de agua pero, en el camino, lo convencí de que no lo haga”, dijo el adolescente a la policía.



Una vez que Yachi entró en razón para no atentar contra su vida, arrojó en el camino el sobre con veneno. Minutos más tarde lanzó la botella de agua a la cabeza de un antisocial.



AMIGO HERIDO

“El pandillero, furioso y delante de sus amigos, sacó su arma y disparó al mototaxi, hiriendo al conductor en la espalda”, relató un testigo.



Yachi no pudo escapar y recibió un tiro en la cabeza. El hecho ocurrió a la altura del paradero ‘Aurora’, frente a una losa deportiva y una iglesia de la zona J de Huaycán.



Las víctimas fueron conducidas al hospital de Huaycán, al que Jhon llegó sin vida.



En un rápido operativo, agentes de la comisaría Huaycán, al mando del comandante PNP Marco Pejerrey, recuperaron el vehículo, que tenía un orificio de bala, y habrían identificado al asesino y sus cómplices.

Las hermanas de la v

íctima lloraban desconsoladas y exigían justicia para Jhon.