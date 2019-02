Ate: Intentó matar a su pareja y a su bebé recién nacido, pero suegra dice que es bueno porque 'me invita a comer'

¡Llegaron a tiempo para detenerlo! Efectivos de la comisaría de Huaycán , en Ate , detuvieron a Joe H. R. (22), quien intentó ahorcar a su esposa Lesly Yasmin Quispe (22) y al hijo de ambos, de apenas 20 días de nacido.



Según los familiares de la joven, el sujeto llegó mareado y discutieron por dinero, luego la agarró del cuello para ahorcarla. “También atentó contra su hijito. La policía intervino y procedió a arrebatarle el bebé”, narró un agente.

Al ser revisado, el sujeto tenía un cuchillo de comando. Al momento, se encuentra detenido en el Depincri de Ate y será procesado por intento de feminicidio.

La madre de la víctima confirmó que el sujeto la pateó en la barriga y en el hombro por celos. Sin embargo, la mujer salió en defensa del agresor de su propia hija. "La verdad el chico es bueno, cuando él tiene plata nos lleva a comer a mí, a mi mama o a una familia completa. Siempre hemos sido así, por ejemplo en Navidad, en Año Nuevo, todo tranquilo pasamos", indicó.



"Cuando él tiene cólera no se aguanta", agregó tratando de justificar la reacción violenta de su yerno. A pesar de ello, la madre de la víctima reveló que esta no es la primera vez que su hija es víctima del sujeto, ya que cuando estaba embarazada la golpeó dos veces.



"Yo solamente quiero que le haga asustar, nada más. No quiero tampoco que le lleven. Yo quiero, la verdad, que vayan a un psicólogo, nada más", indicó.