Personal de la Policía Nacional intervino a 20 personas en una fiesta clandestina en una casa ubicada en la urbanización Los Ángeles en el distrito de Ate Vitarte. El evento se desarrollaba durante el horario de toque de queda, establecido para prevenir contagios de COVID-19.

En el local las autoridades constataron que los asistentes no respetaron ninguna de las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla y la distancia social. La mayoría de los participantes eran jóvenes y fueron llevados a la comisaría.

Los intervenidos recibieron una multa de 387 soles por incumplir las normas. En total 50 cajas de cervezas fueron incautadas en el lugar. El operativo se produjo luego de que vecinos de la zona realizaran denuncias por la fiesta realizada en el lugar.

Las reuniones sociales se encuentran prohibidas en todo el país, debido a la pandemia por COVID-19. En Lima y Callao, el toque de queda rige de 12 a.m. a 4 a.m., por lo que la ciudadanía no puede salir de sus hogares, salvo una emergencia o por trabajo, durante ese rango de horario.

Ate: intervienen a 20 personas en una fiesta covid