TERRIBLE. El caso de Mathías, un niño de 12 años que fue encontrado sin vida en la casa de sus tíos, en Ate-Vitarte, ha remecido al Perú. Y es que los familiares del menor aseguran que fue Marcial Alfredo Inga Jiménez, quien se encargaba del pequeño, el que acabó con su vida.

El hombre dio declaraciones para América Noticias y aseguró que no tiene nada qué ver en la tragedia y que no estaba en su vivienda el día de su muerte. “Yo trabajo todo el día, no paro en la casa, yo no lo he golpeado, a nadie he matado. A veces le hablaba en voz alta pero eso no es gritar, no lo he tocado”, indicó.

Asimismo, insistió en que ni él ni su esposa, la tía materna del menor, se encontraban en su domicilio el sábado. “Yo no estaba y puedo comprobarlo”, dijo, al mismo tiempo que confirmó que se sometería a todas las investigaciones, luego que los otros familiares del pequeño dijeran que era maltratado y que su carita estaba llena de moretones y golpes.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones de sus vecinos, quienes también indicaron que Mathías era maltratado y que no salía a jugar con otros niños de la zona. “No lo sacaba por la pandemia, tenía ese temor”, se justificó. “No me voy a ir ni me voy a correr”, agregó.

La tía del menor y esposa de Inga también declaró para América Noticias e indicó que ambos llegaron al hospital a las 10 de la noche. También aseguró que el menor se suicidó en el baño de su casa.