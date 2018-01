Se nos fue un grande. Augusto Polo Campos murió minutos antes de la medianoche de este jueves en la clínica Good Hope de Miraflores. Su partida ha conmovido a miles de peruanos, cuyo sentir se ha visto reflejado en las redes sociales.

Y como era de esperar, Florcita Polo no pudo dejar de pronunciarse tras la muerte de su famoso padre. Es así que mediante un mensaje de Instagram, la menor de los hijos de Augusto Polo Campos escribió un emotivo mensaje.

“Es tan difícil poder explicar lo que siento ahora siento que se va una mitad de mí, nada ni nadie podrá quitarme este dolor que siento...viejito te fuiste nunca pensé que me dejarías .. se fue el hombre que me amaba, me cuidaba y protegía siempre…”, escribió la hija de Augusto Polo Campos en Instagram.

“Gracias por ser un padre tan maravilloso, gracias por quererme y amarme siempre, gracias por adorar a tus nietos, Gracias por enseñarme TU CARIÑO BONITO siempre serás mi ángel que me cuida desde el cielo”, finalizó el mensaje de Florcita Polo.

Cabe indicar que desde que Augusto Polo Campos cayó enfermo, Florcita Polo siempre se mostró a su lado. Y es que la hija de Susy Díaz siempre fue muy unida al compositor, con quien se mostraba orgullosa en sus redes sociales.

Durante la mañana de este jueves, el hijo de Augusto Polo Campos, Marco Polo, habló para la prensa y anunció que el criollo será velado en el Gran Teatro Nacional. Y es que se trata de una gran pérdida para la cultura peruana, por lo que se le despedirá por todo lo alto.

Augusto Polo Campos será velado en el Gran Teatro Nacional. Video: Latina

