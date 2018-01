La muerte de Augusto Polo Campos ha enlutado al país entero a pocas horas de la llegada del papa Francisco al Perú. Y es que el gran compositor criollo falleció la noche del último miércoles a los 86 años, tras estar internado en estado grave en la clínica Good Hope de Miraflores.

Muchos artistas expresaron su pesar ante la muerte de Augusto Polo Campos, aunque quizá las más consternadas hayan sido su hija, Florcita Polo, y su expareja, Susy Díaz. Ambas celebridades de Chollywood se mostraron a la prensa muy dolidas por la partida del músico.

“A mi hija Florcita que tenga fuerza, ya la he estado preparando y le he dicho que los padres no son eternos, siempre se van a ir. Solamente tener fuerza nada más, es un angelito que nos va cuidar’, dijo Susy Díaz ante la muerte de Augusto Polo Campos.

Asimismo, Susy Díaz aseguró que Augusto Polo Campos murió en los brazos de Florcita Polo, quien estuvo a su lado durante los últimos minutos. ‘Quiero recordarlo como se fue, alegre y sé que fue muy fuerte para luchar hasta el final. Eso nos enseñó, a ser fuertes’, dijo la menor de las hijas del compositor, entre sollozos.

'Yo lo amo mucho. Se fue conmigo, yo lo vi partir, fue lo más difícil. Yo hubiera querido hacer que regrese y no se vaya pero Dios quiso llevárselo, discúlpenme’, finalizó Florcita Polo casi sin poder hablar por las lágrimas de tristeza.

Otros reconocidos artistas que le dieron el último adiós a Augusto Polo Campos fueron su exesposa Cecilia Bracamonte, Gianmarco, Gisela Valcársel y Manuel Donayre, quien tampoco pudo contener las lágrimas al recibir la noticia de la muerte de su amigo en pleno concierto en Barranco.

Florcita Polo y Susy Díaz no pueden contener las lágrimas por la muerte de Augusto Polo Campos. Video: Canal N

TAMBIÉN PUEDES LEER

%2F%2Fwww.facebook.com%2FTromepe%2Fposts%2F1227601370611397&width=500" width="500" height="254" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true">

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.