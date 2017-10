¿Con ganas de viajar y conocer nuevas culturas? La Visa Work and Holiday ('Trabajo y Vacaciones' en inglés) te ofrece la oportunidad de conocer el hermoso país de Australia y trabajar para mantenerte mientras vives ahí.

La Visa Work and Holiday ofrece la oportunidad para que 100 peruanos viajen a Australia y trabajen libremente por un año. Del mismo modo, el Perú ha ofrecido 100 visas para que los australianos vengan a nuestro país y trabajen. El acuerdo se dio con la finalidad de promover el intercambio cultural entre los dos países.

¿Quieres acceder a la Visa Work and Holiday? Existen una serie de requisitos que tienes que cumplir si deseas acceder a esta oportunidad. En Trome.pe te contamos todos los pasos a seguir para poder viajar a Australia y disfrutar de estos hermosos paisajes.

Requisitos:

- Tener entre 18 y 30 años de edad al momento de postular.

- Certificado de nacimiento y copia simple a color del documento de identidad.

- Tener pasaporte. Copia simple a color del pasaporte (solamente la página con los datos biográficos)

- Tener un nivel de inglés funcional.

- Tener dinero suficiente para mantenerse en Australia y para comprar pasajes aéreos.

- Tener una carta de apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

- Cumplir con requisitos de estudios.

- No tener hijos dependientes. Declaración firmada ante notario que estipula que usted no tiene hijos dependientes y que saldrá de Australia antes del vencimiento expiración de su visa

- Certificado de antecedentes

- 1 Foto reciente tamaño pasaporte (no más de 6 meses de antigüedad)

Actualmente, existen peruanos residiendo en Australia. Algunos han emprendido negocios en ese país, compartiendo nuestra cultura y gastronomía. Ese es el caso de Javier Chávez, que tiene un negocio de chocolates arequipeños en ese país.

Para postular también tendrás que completar el formulario 1208 "Application for a Work and Holiday visa". Una vez descargado el formulario, deberás completar todas las preguntas y firmar el documento. Este formulario tendrá que ser adjuntado junto a los demás documentos de requisito.

Además, deberás realizar el pago de 440 dólares australianos (unos 1125.93 soles al cambio). Este pago deberá ser realizado con una tarjeta de crédito y siguiendo los pasos que se detallan en este documento.

¿A qué se refieren con 'inglés funcional'?

Para cumplir el requisito de nivel de inglés funcional, tendrás que haber obtenido alguno de estos resultados:

- Puntaje final de al menos 4.5 en el examen IELTS (General Training Module), rendido no más de 12 meses antes de presentar la solicitud de visa.

- Al menos 32 puntos en el examen TOEFL (IBT), rendido no más de 12 meses antes de presentar la solicitud de visa. El examen TOEFL ITP no es aceptable.

- Al menos 30 puntos en el examen Pearson Test of English Academic (PTE Academic), en base a los cuatro componentes (conversación, lectura, escritura y compresión auditiva), rendido no más de 12 meses antes de presentar la solicitud de visa.

- Al menos 147 puntos en el examen Cambridge English Advanced (CAE), en base a los cuatro componentes (conversación, lectura, escritura y compresión auditiva), rendido no más de 12 meses antes de presentar la solicitud de visa. .

- Haber cursado todos los años de enseñanza primaria y al menos tres años de enseñanza secundaria en un establecimiento de educación en que TODAS las asignaturas eran dictadas en inglés.

- Haber cursado al menos cinco años de enseñanza secundaria en un establecimiento de educación en que TODAS las asignaturas eran dictadas en inglés.

- Haber completado en forma exitosa, en Australia, al menos un año de estudio conducentes a un grado, título post-secundario, diploma o diploma asociado en una institución o instituciones donde todas las asignaturas eran dictadas en inglés.



¿Cuánto debo tener para cumplir el requisito de 'solvencia económica'?

Al momento de postular se debe probar que se tiene acceso a los siguientes montos para poder acceder a la Visa Work and Holiday y viajar a Australia.

- $ 5,000 dólares australianos para gastos de mantención y estadía (unos 12794.71 soles al cambio).

- $ 1,800 dólares australianos para gastos de pasajes o tener pasajes aéreo (ida y vuelta). (unos 4606.10 soles al cambio)



En total se deberá probar que se tiene acceso a unos 17400 soles para acceder a la Visa Work and Holiday de Australia. La manera de probar el acceso económico es la siguiente: a través de un extracto bancario/estado de cuenta actualizado; o una carta de un banco (firmada y timbrada) indicando nombre del titular de la cuenta, tipo de cuenta y el saldo disponible; o un extracto bancario/estado de cuenta de una tarjeta de crédito.

Otro de los requisito resaltantes para postular a la Visa Work and Holiday de Australia es el certificado de estudios. Para cumplir el requisito, el postulante deberá haber obtenido un título universitario, haber completado exitosamente dos años de estudios universitarios y haber sido promovido a tercer año, o tener un título de un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica de una carrera de al menos 2 años de duración.

Definitivamente, vale la pena hacer un esfuerzo y postular a la Visa Work and Holiday. Además, de la experiencia laboral de trabajar en el extranjero, gozarás del privilegio de visitar un país tan hermoso con Australia.

Si tienes más dudas, puedes visitar la página de la Embajada de Australia en Perú: http://peru.embassy.gov.au/

