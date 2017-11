Avelino Guillen: "Comisiones son una perdida de tiempo, recursos y dinero"

“A los políticos no les interesa conocer la verdad, y solamente buscan humillar al adversario. Es una pérdida de tiempo, de recursos y de dinero”, afirmó el ex fiscal, Avelino Guillén al comentar la acusación constitucional que el congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry presentó contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el trabajo que realiza la Comisión Lava Jato del Congreso.



En esa línea, en una entrevista a Ideeleradio, Avelino Guillén sostuvo que Daniel Salaverry “quiere ser un especie de fiscal con su denuncia y no tiene ninguna estrategia su plan de trabajo en el Congreso”.



A la vez, Avelino Guillén indicó que “la investigación profesional y seria es la que realiza el Ministerio Público, donde todos debemos esperar resultados y exigirlos. El Congreso lamentablemente no aporta”.



El exfiscal consideró que el Ministerio Público tiene que superar sus errores, tras señalar que hay grandes espacios de corrupción que se están dejando de lado.



“Hay grandes espacios de corrupción que se están dejando de lado como el tema de los arbitrajes, la intervención de algunos procuradores, de estudios de abogados, y de empresas que trabajaron con Odebrecht. Hay grandes espacios de corrupción que están quedando en blanco y en eso se tiene que trabajar”, argumentó.



Finalmente Avelino Guillén manifestó que si la fiscalía quiere llegar a la verdad respecto a la corrupción de Odebrecht, se tiene que utilizar como herramientas, la colaboración eficaz y la cooperación internacional.