Pepitas: El ‘avenger’ Clayton Galván presentó proyecto para que solo los colegiados ejerzan el periodismo

LEGISLATURA

Los ‘otorongos’ querían irse de descanso, pero se amplió la legislatura hasta el martes 19. Es que tienen que debatir el pedido de facultades hecho por el Gobierno. Así es...



VOTO ELECTRÓNICO

La Comisión de Constitución aprobó derogar la aplicación del voto electrónico. Pero será para las elecciones del 2021 y no para las provinciales y municipales de octubre. Ya saben...

INVESTIGADA

Kelly Acuña, hija de César Acuña , es investigada por falsificar documentos públicos y privados para apropiarse de tierras. Es una decisión judicial...



MINISTROS I

Se pensaba que con la llegada de Carlos Oliva al Ministerio de Economía no habría más movidas en el gabinete, pero no. Anuncian algunos cambios para 28 de julio. No me diga...

MINISTROS II

Fuentes del Ejecutivo dijeron que se vendrían novedades en Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Cultura. Parece que los ministros no dan la talla. Uyuyuy...



CASO YESENIA

En la Comisión de Ética no descartan realizar sesiones extraordinarias para ver el caso de Yesenia Ponce , acusada de enriquecimiento ilícito y de estudiar con ‘fantasmas’. Ayayay...

CANCILLERÍA

La Cancillería reiteró su llamado para que se libere a todos los presos políticos en Venezuela y se restablezca el Estado de derecho en ese país. Vale...



‘DESPROPÓSITO’

El ‘avenger’ Clayton Galván presentó un proyecto para que solo los colegiados ejerzan el periodismo. Al toque, Alberto de Belaunde salió al frente y calificó la propuesta como un ‘despropósito’...

