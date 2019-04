Avengers Endgame: Profesor de historia da clases disfrazado del supervillano Thanos | Peruano que se respeta 

El profesor Fidel Berrospi Moreno (58) encontró una peculiar manera de captar la atención de sus alumnos. Disfrazado de ‘Thanos’, el supervillano de la película más esperada de superhéroes, ‘Avengers: Endgame’ , este docente huanuqueño dicta el curso de Historia y Geografía en el colegio nacional ‘José Carlos Mariátegui’, en Comas.



“Siempre me he vestido de personajes históricos como Cristóbal Colón, el hombre primitivo y los incas, pero esta vez quise hacer algo diferente. Mis alumnos de segundo grado de secundaria me hicieron el traje con cartón, botellas de plástico y otros materiales reciclables”, contó Fidel a Trome. Añadió que por las mañanas es docente y por las tardes, taxista.

Profesor Fidel también se ha disfrazado de dinosauriio Profesor Fidel también se ha disfrazado de dinosaurio

‘LOQUILLO’



En plena clase, este talentoso maestro se colocó el guante de ‘Thanos’, que tiene el poder de las gemas del infinito, e invitó a sus estudiantes a ‘viajar al pasado’. Aseguró que la próxima semana se disfrazará de ‘El increíble Hulk’.



‘Loquillo’ Berrospi, como lo llaman, estudió Educación en la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco y desde pequeño ya sentía pasión por la docencia. “Cuando era niño, viajaba mucho. Conozco todo el Perú y me apasiona su historia. Me gusta contar historias, chistes y actúo. Mis alumnos dicen que debí ser actor”, comenta.