PERUANO QUE SE RESPETA. Cuando pensamos en la legendaria Danza de Tijeras, tenemos la imagen de hombres bailando sin descanso por varios días o comiendo ranas vivas. Una danza milenaria exclusiva para los hombres, hasta que mujeres desafiantes y con determinación como: Iris Carmela Quispe Calle (26) decidieron bailar con el mismo aplomo, coraje y pasión. Ese amor que siente por el baile que aprendió en su natal Ayacucho, ahora trata de expresarlo a través de la venta de mascarillas en finos bordados y frases en quechua que ella misma elabora en su casa en Villa María del Triunfo, y que ofrece para recaudar fondos y ayudar a sus ancianos maestros de la danza, que hoy por la pandemia están pasándola mal.

¿Qué significa Killary?

Es una palabra quechua y quiere decir luz de luna.

¿Tienen algún significado las frases de las mascarillas?

Sí, son frases quechuas. He bordado las frases de: Warmikunapas yachanmi (Las mujeres también saben), Warmikunapas atinmi (Las mujeres también podemos) y Munaykuyki piruw (Te amo Perú).

¿Cómo son tus mascarillas?

Hago de dos tipos, una que son bordadas a mano y tardan como tres horas en elaborarlas y otras que llevan bordados de máquina industrial.

Ayacuchana es una hábil danzante de tijeras

¿Pero son siguiendo las normas exigidas por el Minsa?

Sí, claro. La mascarilla tiene dos capas de protección, elaboradas con tela drill y están cubiertas en el interior con dos capas de notex de 80 gr. anti fluidos.

¿Qué tanto te ha afectado la pandemia durante todo este tiempo?

Me ha afectado mucho, porque antes bailaba en fiestas costumbristas y con esto de la pandemia no puedo generar ingresos. Pero no solo yo, muchos compañeros artistas están sufriendo. Por eso es que me decidí a vender mascarillas para ayudar a los maestros que sufren por el tema del Covid-19.

Cuéntanos que haces

El dinero que recaudado con la venta de mis mascarillas va para el Centro Cultural Danzantes de Tijera del Perú Taky Onqoy. Con estos fondos compramos medicinas o balones de oxígeno para los maestros mayores que sufren por el coronavirus.

¿Cuántos danzantes integran esta asociación?

Somos más de 60 danzantes en Lima.

¿Cuál es la situación de estos ancianos danzantes de tijeras?

Ellos ganaban dinero en los eventos costumbritas, y tampoco pueden dar clases virtuales porque es complejo para ellos, no saben manejar las redes. Son personas vulnerables, que tienen más de 60 años, y encima no recibieron el Bono otorgado por el Gobierno y están en una condición de desamparado grande.

¿Hace cuánto tiempo llevas bailando?

Empecé de muy niña en Ayacucho, mis abuelos son de Andamarca, Ayacucho. Mi familia tiene raíces de danzante de tijera. A los ocho años me enseñaron las primeras figuras y recién a los 18 años tuve un maestro que me guío.

Artista aprendió esta danza desde muy pequeña

¿Has llegado hacer esos actos de resistencia?

He llegado a comer ranas vivas, hincarme los brazos, codos y piernas con alambre. Y danzar por cinco días seguidos. En ese momento no sientes nada porque estas en una competencia.

¿Consideras que es una danza machista?

No, porque los hombres antes lo bailaban. Y ahora nosotras demostramos que también somos capaces de hacer los mismos movimientos.

¿De dónde es la Danza de Tijeras?

La danza se baila en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y parte norte de Arequipa.

¿A qué te dedicas?

Soy artista textil y me dedico a las confecciones.

¿Cómo pueden contactarse contigo?

Pueden ingresar al Facebook (@mujeresdanzantedetijeras)