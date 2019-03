Ayacucho: Mujer de 60 años pasó de vender desayunos a convertirse en chef gracias a beca del Minedu | VIDEO | FOTOS

Clotilde Arotoma de Huillcahuari , una ayacuchana de 61 años, se convirtió en chef gracias a la Beca Técnico Productiva Repared, la cual es otorgada por el Estado mediante el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

En el 2017, Clotilde se enteró de la beca, se presentó y ganó una, la cual le permitió estudiar cocina durante tres meses.

"Aprendí viendo, en la práctica captaba más rápido: a saltear verduras, a blanquearlas. ¡Antes yo cocinaba solo tapado! Me preguntaba por qué no me sale el brócoli así, verdecito. Fue recién en las clases cuando aprendí que se cocinan sin tapa y con sal”, recuerda.

Clotilde indicó que desde muy joven encontró en la cocina una fuente de ingreso. En su pueblo de Huancaraylla, en la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo, vendía desayunos y almuerzos; sin embargo, gracias a sus estudios aprendió a preparar nuevos platillos.

Ahora cuenta con un restaurante “Mamá Cloti”, en el distrito de San Juan Bautista, Huamanga, en Ayacucho, donde sus clientes saborean sus deliciosos platillos.



“Ahora tengo un certificado que dice que he estudiado cocina. Es mi orgullo, todos me felicitan. Aunque viejita has estudiado, me dicen. Para el estudio no hay edad, les respondo. Soy abuela de cuatro nietos, tengo tres hijos y un negocio. Ahora mi vida es más alegre”, comenta Clotilde.

Por último, sostuvo que no descarta seguir estudiante y ampliar su restaurante para convertirlo en un centro de recreo turístico.