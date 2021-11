Walter Ayala, quien renunció el último domingo al cargo de ministro de Defensa, indicó que el presidente Pedro Castillo le pidió que continúe en el puesto mientras evalúa su salida. En declaraciones a la prensa, afirmó estar preparado para “afrontar lo que venga”.

“Estoy trabajando hasta que el presidente acepte mi renuncia. Yo ya renuncié, él me ha dicho que lo está evaluando. Me ha dicho que siga trabajando porque está evaluando mi renuncia, yo le he dicho ‘soy un soldado y trabajo hasta dónde usted diga’. ¿Qué más puedo hacer? si mañana no decide, yo tengo un compromiso pendiente [en el Congreso], llegando a mi oficina vamos a ver”, refirió.

“Él [Castillo] cree que es algo injusto, que es ruido político. Yo he demostrado mi trabajo en estos 100 días, hemos estado en varios sitios, hemos estado en todo el Perú trabajando”, agregó.

“Si no hay una respuesta del presidente, tendré que afrontar lo que venga. Estoy asumiendo la responsabilidad política como siempre lo he hecho”, dijo.

Sus declaraciones se dieron luego de que sostuviera una reunión con el mandatario Castillo Terrones en Palacio de Gobierno.

Ayala Gonzáles anunció su salida del Mindef la mañana del domingo 14 luego de haber puesto su cargo a disposición por casi 7 días. El cuestionado funcionario es señalado como “responsable político” en la denuncia sobre injerencias del Gobierno para promover a una lista de oficiales, de los cuales se destacan los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente a Mindefensa, gracias presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar!”, publicó Ayala, a través de Twitter.

Los comandantes generales pasados al retiro del Ejército, José Vizcarra, y de la FAP, Jorge Chaparro, acusaron haber recibido requerimientos irregulares para que se asciendan a oficiales en ambas instituciones, así lo ratificaron ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso. Concretamente, las acusaciones fueron contra Ayala, Pacheco y el propio presidente Pedro Castillo.