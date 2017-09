Lo ocurrido esta mañana en plena Vía Expresa, donde un grupo de marcas se enfrentó a la policía a balazos, nos hace preguntarnos: ¿qué debemos hacer si estamos en medio de un fuego cruzado?



César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), dio algunas recomendaciones para los peatones y conductores que sin querer se encuentren en medio de una circunstancia similar.



"Lo importante es salvaguardar la vida. Cubrirse. Lo primero que se debe hacer, ponerse a buen recaudo, nunca mirar, de dónde vienen los disparos o qué está pasando", dijo.

​

RECOMENDACIONES:



Si estás manejando y de pronto escuchas que se produce un tiroteo, lo recomendable es detener tu vehículo e inclinarte al lugar del copiloto. De esta manera te cubres de alguna bala perdida.



Si estás en alguna estación del Metropolitano, no corras. Échate al suelo, inmediatamente y cubre tu cabeza con tus manos.



Una vez en el suelo, llama a la policía al 105 e informa lo que está pasando. No te levantes hasta que los disparos se hayan acabado.



No trates de ver qué está pasando, ni busques un lugar ideal para grabar lo que ocurre, pues podrías recibir una bala perdida.



Si estás con niños, cúbrelos con tu cuerpo y pónganse a buen recaudo.