Chávez Sotelo en nuevo audio sobre Las Bambas: "Responsabilicen de todo a la Policía"

Un nuevo audio salió a la luz. Esta vez uno de los asesores legales, Frank Chávez Sotelo, le dice al parecer a uno de los comuneros que culpen a la Policía Nacional (PNP) de cualquier gresca que se produzca en torno al corredor minero de Las Bambas.

Este audio hace referencia al 8 de enero del presente año, según Canal N. Aquel día, la Policía Nacional informó que a la 1:30 p.m. fue restablecido el tránsito y orden en el kilómetro 148 del Corredor Vial Apurímac–Cusco–Arequipa, luego de que se registraran enfrentamientos entre los agentes policiales y la población de la comunidad de Fuerabamba (provincia de Cotabambas, Apurímac).

Frank Chávez Sotelo : ¿Con quién estoy hablando?

Edison: Con Edison, Doctor.

Frank Chávez Sotelo: ¿Edison de los jóvenes?

Edison: Sí, Doctor.

Frank Chávez Sotelo: Edison, ustedes hagan sus quehaceres de siempre. Si va a venir la Fiscalía, ustedes no saben nada, lo que tienen que hablar es que la agresión ha sido por parte de la Policía hacia un niño y una mujer, que por segunda vez ya no hemos soportados, nos hemos empujado. Si se ha quemado la choza de los policías, que ellos han prendido fuego.

Edison: ¿Lo que han quemado sus chozas? ¿Así?

Frank Chávez Sotelo: Ya, ellos mismos han quemado sus chozas. Échenle la culpa a la Policía, ustedes no tienen nada que ver. Responsabilice todo a la Policía.

Edison: Bacán, buena Doctor.

Frank Chávez Sotelo: Pensando, pensando siempre, chicos ¿Ya?

Edison: Ya, Doctor. Ya estamos llamando…Querían quemar esos carros.

Frank Chávez Sotelo: No, no, no. Más bien para la próxima paren esos carros que llevan oro y me llaman.

Edison: Ya Doctor, bacán

Frank Chávez Sotelo: Ya, hijo. Responsabilicen de todo a las Policía, de todo. Desde la agresión que hubo la vez pasada, lo mismo ha hecho todo y responsabilicen a la Policía.



Cabe mencionar que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba (Apurímac) aceptó este miércoles el pedido del Ministerio Público de imponer 36 meses de prisión preventiva contra los asesores legales de la comunidad de Fuerabamba, Jorge y Frank Chávez Sotelo.

Entre tanto, hace unos días Gregorio Rojas detalló que iniciará el diálogo cuando sus asesores legales queden en libertad. El líder afirmó que respetará la decisión de su comunidad.

Mañana, sábado 6 de abril, a las 10:30 a.m. continuará el diálogo entre el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, el Estado y la Iglesia, así lo confirmó la Conferencia Episcopal Peruana, mediante un comunicado.