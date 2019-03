Edison Vargas tras su liberación: “No atropellé a la Policía, eso es falso. Ellos me han golpeado”

El vicepresidente de Fuerabamba, Edison Vargas, fue puesto en libertad durante esta madrugada, luego de ser detenido por la Policía tras aparentemente atropellar a dos agentes de la Policía Nacional (PNP) en la zona de los Manantiales a la altura del ingreso a la mina Las Bambas.

Tras su liberación, Vargas reconoció para Canal N que sí manejó en estado de ebriedad, pero que no atropelló a ningún agente policial. Agregó que fue agredido por los policías momentos antes de su captura.

“Yo estuvo un poco ebrio, estaba manejando, reconozco mi error, pero me he estacionado y comienza el disparo de la Policía. Como cualquier persona que está ebria o borracha he reaccionado, pero ya habían disparado al parabrisas del carro. Luego me han golpeado, me han jalado, de todo me han hecho”, señaló Vargas.

Asimismo, negó haber atropellado al agente policial. “Es totalmente mentira, yo no he atropellado a ningún policía, eso es falso. Ellos me han pegado”, indicó.

Por otro lado, respecto a la liberación de Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, señaló que “estaba feliz”, sin embargo, desea la liberación de los asesores legales, los hermanos Chávez Sotelo, y de otros comuneros para que se pueda iniciar el diálogo.

“Estamos felices, pero queremos la libertad de todos nosotros. Yo estoy con orden de captura, los asesores también. Queremos la libertad de todos los hermanos y recién aceptaremos el diálogo”, comentó.