Las Bambas: pese a acuerdos los comuneros anunciaron que no desbloquearán la vía hacia la mina

Cuando parecía que todo había culminado gracias a los acuerdos entre el Ejecutivo, representados por Salvador del Solar; el presidente de la comunidad deFuerabamba, Gregorio Rojas; y los representantes de la minera Las Bambas, los comuneros de la zona aseguraron que no van a desbloquear las vías de acceso a la mina.

Los comuneros no estarían de acuerdo con algunas de las medidas que se han tomado en la reunión en Lima y no piensan retirarse de la zona hasta que llegue el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“No (vamos a desbloquear las vías). Por el momento no, porque no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que llegue el Presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, caso contrario no vamos a movernos hasta que venga” , señaló Wilfredo Pañura, líder de la comunidad local desde la zona de Manantiales, distrito de Callhuahuacho, a RPP.

“Nosotros todavía no estamos enterados de nada del señor (Gregorio) Rojas, no sabemos que acuerdos se están tomando allá (en Lima), pero creo que acá todos los comuneros que estamos no vamos a movernos hasta que llegue el señor presidente, con eso nos mantenemos firmes día y noche. Los comuneros están pidiendo que los tres asesores (Chávez Sotelo) estén en libertad y que venga el presidente, no queremos nada más para solucionar esto”, agregó el líder de la comunidad.

Recordemos que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, destacó los acuerdos que lograron los representantes de la comunidad de Fuerabamba y de la empresa minera Las Bambas luego de varios días de tensión.

“Si estamos hoy aquí delante de ustedes es fruto del esfuerzo por darle la oportunidad al diálogo como el mejor camino para solucionar cualquier tipo de diferencia (…) Quiero señalar que hemos demostrado que escuchándonos somos capaces de ser generosos, desprendidos para que todos podamos ganar como país”, dijo Del Solar.

En tanto, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, agradeció por “el paso firme” que han dado en la construcción del Perú en buenas condiciones.

“Pido al Estado peruano, al señor Martín Vizcarra y a los ejecutivos, así como a nosotros estamos perseguidos por la justicia criminalizados por defender a las comunidades por defender sus derechos, quiero que se dé así, la paz. Quiero que haya justicia en el Perú, para todos, no para unos cuantos", manifestó Rojas.

"Hoy hemos dado un paso firme, estamos construyendo a nuestro país. Siempre la provincia de Cotabambas ha apostado por la minería y queremos que haya más proyectos, pero con respeto a las comunidades indígenas, campesinas, originarias, le pedimos ese favor al Estado peruano, que no se olviden de las comunidades", culminó el presidente de la comunidad de Fuerabamba.

Después de más de 9 horas de reunión en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), representantes del Gobierno y de la comunidad de Fuerabamba lograron establecer varios acuerdos para solucionar el conflicto con la empresa minera Las Bambas.